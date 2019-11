MACHÁČEK: Bloomberg News a Bloomberg for President

Zpravodajský článek Financial Times zdvihá obočí nad prezidentskou kandidaturou Michaela Bloomberga a nad způsobem, jakým chce jeho mediální dům řešit rýsující se konflikt zájmů. Financial Times je sice konkurentem Bloombergu, ale čtení je to velice zajímavé.

Článek FT si můžete přečíst zde.

Bloomberg News je jedna z největších mediálních firem na světě. Zaměstnává celkem 2700 reportérů a editorů. Firma provozuje hlavně terminály a instantní informace pro makléře, burzy, investory a finanční trh. Ale už dávno neposkytuje pouze podklady ke swapovým operacím nebo konvertibilním dluhopisům. Bloomberg vlastní zpravodajský server, časopisy, televize apod.



V souvislosti s kandidaturou svého vlastníka na prezidenta firma oznámila limity v tom, jak bude pokrývat americké prezidentské volby příští rok. Přitom tyto volby budou mít zcela zásadní dopad na vývoj trhů – a obsluhou trhů se Bloomberg přece živí.

Sám Michael Bloomberg svoje plány s mediálním domem zatím nespecifikoval. Kdysi občas poznamenal, že v případě kandidatury by převedl firmu do slepého svěřenského fondu nebo by ji prodal, nyní ale mluvčí firmy oznámil, že firma „není na prodej“.

Šéfredaktor Bloombergu John Micklethwait zaměstnancům přiznal, že to nebude jednoduché, protože „žádný prezidentský kandidát zatím nevlastnil novinářskou organizaci takové velikosti“. Editorial Bloomberg News zmiňuje „neprozkoumaný terén“.

Šéfredaktor navrhl následující řešení: Bloomberg News budou normálně sledovat kandidátovu kampaň, analyzovat jeho politické návrhy apod. – a stejně budou nakládat i s dalšími kandidáty Demokratické strany. Bloomberg News ale nebudou provozovat žádnou investigativní žurnalistiku, která by se týkala majetku, osobního života, byznysu a filantropie kandidáta Bloomberga. Aby to bylo „spravedlivé“, nic podobného se nebude zkoumat ani u ostatních kandidátů Demokratické strany. Investigovat se však dál bude Donald Trump. Pokud ale Bloomberg vyhraje demokratické primárky, přestane se provozovat investigativní žurnalistika i vůči Trumpovi.

Řada špičkových novinářů z firmy už ale hlasitě protestuje na sociálních sítích. Mimochodem, možné konflikty zájmů kandidáta Bloomberga jsou obrovské. Je to devátý nejbohatší muž na světě – a takový člověk musí investovat prakticky do všeho. Většina příjmů Bloombergu pochází z prodeje terminálů. Firma o těchto terminálech prohlašuje, že je „využívají nejvlivnější lidé ze světa byznysu a financí na světě“.

Autoři názorových sloupků Bloombergu prohlásili, že sice budou pod svým jménem psát, co budou chtít, ale přestanou vydávat nepodepsané redakční editorialy, které by měly co do činění s prezidentskou kampaní. Dva významní editoři už odešli z firmy a budou svému šéfovi vést kampaň.

Bloomberg News už dávno nejsou jen finančním servisem jako Reuters či Dow Jones. Firma získala řadu významných ocenění za investigativní žurnalistiku a publikuje 5000 článků denně ve 120 zemích světa. Heslem investigativní žurnalistiky Bloombergu bylo, „vždy sleduj, kudy šly peníze“, což tedy bude nyní o dost těžší.

Firma ale oficiálně tvrdí, že když byl Bloomberg 12 let starostou New Yorku, firma konflikt zájmů také úspěšně zvládla, což ovšem v textu FT někteří oslovení autoři zpochybňují. Pokrývat pro Bloomberg News newyorskou radnici prý vůbec nebyla snadná práce.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Insitut pro politiku a společnost.