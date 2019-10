MACHÁČEK: Deutsche Bank. Skrze úplatky a dary do Číny

Americký deník The New York Times přinesl v úterý článek o tom, jak si německá Deutsche Bank v uplynulých patnácti letech kupovala přízeň čínských stranických vůdců a vysokých úředníků.

Jednalo se o organizovanou a promyšlenou kampaň, která měla okouzlit a obohatit čínskou politickou elitu. Banka věnovala čínskému prezidentovi křišťálového tygra a luxusní dánskou audio elektroniku Bang & Olufsen za 18 000 dolarů. Čínský premiér obdržel křišťálového koně za 15 000 dolarů – kůň je totiž jeho čínské astrologické znamení. Syn premiéra dostal vstupenku na americká golfová hřiště a výlet do Las Vegas za 15 000 dolarů. Vysoký čínský bankovní úředník – syn jednoho ze zakladatelů čínského komunistického státu – dostal lahev francouzského vína Château Lafite-Rothschild, ročník 1945, což je rok, kdy se tento úředník narodil.

Další miliony dolarů byly zaplaceny čínským konzultantům, a to včetně obchodního partnera premiérovy rodiny a firmy, která zařídila schůzku šéfů Deutsche Bank s čínským prezidentem. Více než sto příbuzných členů čínského komunistického vedení získalo práci v čínské pobočce Deutsche Bank.

To vše bylo součástí promyšlené strategie, která měla vést k tomu, že se Deutsche Bank stane jedním z největších hráčů na čínském finančním trhu. To se do značné míry podařilo: v roce 2011 byla Deutsche Bank vyhodnocena agenturou Bloomberg jako nejdůležitější banka, jež uvádí čínské firmy na kapitálový a akciový trh.

Pozoruhodné je, že vše bylo zaznamenáno v důvěrných dokumentech, banka si tedy vedla pečlivou evidenci. Jenže tuto evidenci nyní někdo odevzdal německým i americkým médiím. Dalo by se říci, že je to taková německá pořádkumilovnost.

Banka, která byla dvorním financiérem amerického prezidenta Dolnalda Trumpa, je přitom již delší dobu vyšetřována v USA a musela zde zaplatit pokuty v řádu miliard dolarů za různé další skandály, které souvisely například s praním špinavých peněz z Ruska apod. Tento nový případ jistě v USA otevře další vyšetřování, protože podobné provize jsou v USA už skoro třicet let ilegální – a Deutsche Bank je sice německá, ale také globální banka.

Několik našich poznámek:

Pokud si Němci vedli o provizích evidenci, je otázkou, zda si ji vedli i někteří čínští komunističtí prominenti. Každopádně může být tato přesná evidence pro některé z nich problém. Samozřejmě pouze pro některé.

Další otázkou, která přirozeně vytane na mysl, je, jaké dary musejí v Číně odevzdávat české firmy činné na čínském trhu – a jestli si o tom taky vedou evidenci.

A pak je tu ještě vzpomínka na naši kauzu kabelek a šperků pro Janu Nagyovou. Jak se tehdy česká vládní kultura lišila od té čínské? Pozoruhodné je, že zatímco leckterý český politik i novinář doteď považuje statisícové nezdaněné dary (placené v hotovosti) pro premiérovu sekretářku za bagatelní a směšnou záležitost, německá či americká média dnes nepochybují o tom, že i lahev vína za 150 000 korun je úplatek a vážná věc.

