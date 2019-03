MACHÁČEK: Dlouhé odkládání brexitu není dobrý nápad

Komentátor Financial Times Wolfgang Münchau se domnívá, že případné odložení brexitu na neurčito není dobrý nápad.

Ti, kdo to v Evropě hájí, se prý dělí na dvě kategorie: na jedné straně jsou ti, kteří o tom asi moc nepřemýšleli – a těch je většina. Na druhé straně pak ti, kteří o tom přemýšleli a jsou ochotni ve jménu vyššího cíle způsobit si jisté sebepoškození. Článek najdete zde:



Prodloužení lhůty pro brexit dál než za červen letošního roku by znamenalo, že Britové budou muset kandidovat do Evropského parlamentu. Než se hlavy evropských států na nadcházejícím summitu touto cestou náměsíčně vydají, měly by zvážit následující věci:

Kdyby EU souhlasila s dlouhým prodloužením výměnou za druhé referendum, stala by se předmětem kampaně a obviňování, že se vměšuje do vnitřních záležitostí Británie. Taková kampaň by mohla dokonce posloužit brexitu bez dohody 29. března.

Někteří zastánci druhého referenda jsou ochotni riskovat, že v poslední minutě bude britský parlament čelit volbě mezi druhým referendem a tvrdým brexitem ve formě pádu z útesu. A rozhodne se pro druhé referendum. Jenže možná parlament druhé referendum neschválí ani pod namířenou zbraní. A nebo ho schválí, ale vláda odmítne realizovat. To by musel parlament schválit i otázky a datum – a to se nestihne a nestane.

Pokud bude Británie přinucena zúčastnit se evropských voleb, bude z toho jejich hlavní téma. A nikoli pouze ve Spojeném království. Všichni populisté v Evropě budou tvrdit, že EU je nedemokratická a manipulativní. V čem to poslouží třeba Macronovi, který spíš potřebuje odhalovat vazby Le Penové na Rusko?

Zvýší se pravděpodobnost, že moderátní proevropské strany v EU přijdou o většinu. V Británii vyhraje volby nová brexitová strana, jež využije frustrace poloviny společnosti s prodlužováním. Posílené pozice populistů v EP mohou posílit euroskeptiky v EU. Ti mohou dosáhnout na blokační menšinu. Není jasné, jestli se ve druhém referendu bude hlasovat pro setrvání, může to dopadnout stejně jako minule.

Hlavně se ale Evropa zaměří na brexit v situaci, kdy musí řešit naléhavější problémy. Hospodářství v EU zpomaluje a Evropská centrální banka vyčerpala monetární nástroje. Hrozí obchodní válka a americká cla na auta. Číňané soustředí svoji expanzi na Itálii. Němci nechtějí zvyšovat výdaje na obranu, a možná tím rozzlobí Trumpa, který se zase rozzlobí na NATO.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.