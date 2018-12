MACHÁČEK: Kdo může za brexitový zmatek

PRAHA Když se na Evropskou unii a Británii dívá někdo zvenčí, s odstupem a zdálky, například z Kanady nebo Japonska či třeba z Měsíce, učiní dnes podobný závěr: pokud se tyto dvě entity nejsou schopny domluvit na rozvodové smlouvě, selhaly a selhávají elity Británie i Evropské unie.

Ukazuje se, že elity obou entit nemají dostatečnou intelektuální, politickou ani diplomatickou kapacitu dohodnout se na něčem oboustranně rozumném. Na obou stranách chyběla vize, představivost, leadership. Takhle to asi s odstupem ohodnotí i historie. Kdo za to všechno může a mohl víc? S tím na historii nechoďte. V historii nejspíš bude zapsáno, že za to prostě mohly obě entity.

EU se provinila tím, že přestala být pro Brity přitažlivá, a to i v rámci udržení sňatku z rozumu. Britové jsou zase vinni tím, že po desetiletí nechali vyrůstat na svém těle odpudivý nádor bulvárního tisku, který je na ostrovech jednoznačně ten nejodpornější a nejprolhanější na světě. Ten bulvární tisk jim také lhal o tom, jak se budou bez Evropské unie skvěle mít.

Jenže to je tak jediné. Bez historického odstupu, v pěně dní či „teď a tady“, se nám prostě jeví jako nepoužitelná Británie.

EU se Britům do ničeho nepletla: nestranila a nefandila brexitérům, tvrdým brexitérům ani zastáncům setrvání v EU. Neříkala Britům, co mají chtít a nechtít, do ničeho je netlačila.

Učinila velké ústupky v tom, že Británie na základě sjednané dohody mohla zůstat v celní unii, a přitom si sama hlídat migraci a dojednávat obchodní smlouvy s třetími entitami. Brusel tedy umožnil ono pomyslné vyzobávání třešní, o němž původně říkal, že je nepřípustné.

Po celou dobu vyjednávání si Brusel odpustil mentorování Britů nebo nějaké dvojsmyslné naznačování, že budou moci hlasovat znovu, tentokrát správně. Pokud existuje klišé o chladných Angličanech, jsou to dnes Britové, kdo vypadá zmatený, emotivní a hysterický.

Takže momentálně platí – i když se historické spoluviny nezbavíme –, že Britům prostě nerozumíme, my nyní nevíme, co vlastně chtějí či nechtějí. Bylo by pro nás jednodušší, kdyby Britové přišli s premiérem, který je pro tvrdý brexit bez dohody a jasně a nadšeně za ním stojí. A nebo s premiérem, který chce odchod Británie jednoznačně zastavit.

Všechno to „mezi“ se momentálně jeví jako neprůchodné. A my na kontinentu – jak říkají Britové – tomu vůbec nerozumíme. Možná je tedy nejvyšší čas soustředit se na rychlé a operativní mikrodohody či minidealy, které pro obě strany alespoň trochu změkčí blížící se tvrdý brexit.



Přečteno ve středu v Českém rozhlase Plus.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.