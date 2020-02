MACHÁČEK: Koronavirus, Itálie a výkyv trhů ve tvaru písmene V

Některá města na severu Itálie jsou kvůli koronaviru v karanténě. V ekonomickém a finančním srdci Itálie, tedy v Miláně, se ruší veřejné akce, a dokonce i fotbalová utkání. Kavárny a restaurace ve městě jsou spíše prázdné. Cestování do Milána a z něj se omezilo na minimum. To všechno víme ze zpráv.

Server Eurointelligence.com včera uvedl, že přísná opatření patrně zabrání masivnímu šíření viru, cenou za to ale bude silný ekonomický náraz. Lombardie představuje jeden z centrálních a nejvíc propojených průmyslových regionů Evropy, leží v blízkosti Rakouska i Švýcarska. Pokud by se nemoc šířila více na severozápad, může dojít k uzavření italsko-francouzské hranice, což by mělo mnohem silnější ekonomický dopad.

Krize může udeřit na oslabenou italskou ekonomiku, která se nachází na dně hospodářského cyklu. Italské veřejné finance jsou napjaté k prasknutí, dluh činí 135 procent HDP a není prakticky žádný prostor k nějaké fiskální injekci. Koronavirus tak může Itálii způsobit krátkodobý, ale silný šok, zatímco ve zbytku Evropy může narušit globální dodavatelské řetězce.

Rovněž komentář Reuters Breakingviews konstatuje, že může být ochromen růst v důležitém evropském hospodářském jádru. Budeme také svědky experimentu, kam až mohou demokratické země sáhnout ve věci různých drakonických opatření.

Italská kultura se hemží příběhy morových ran (Alessandro Manzoni, Giovanni Boccaccio apod.), nová krize ale přichází v obtížnou chvíli. V posledním čtvrtletí loňského roku HDP Itálie poklesl, letos se čekal růst pouze 0,6 procenta. Lombardie generuje asi pětinu hospodářského růstu Itálie a celou třetinu exportu. Jen v pondělí italské akcie spadly o čtyři procenta.

Na rozdíl od Číny je Itálie demokratickou zemí a dekretovaná drakonická opatření teprve bude muset schválit parlament. Podpora Conteho vlády je křehká, a pokud budou opatření ohrožovat svobodu a podnikání, může se vláda stát předmětem lidového hněvu. Itálie se zkrátka mění v laboratoř toho, jak bojovat s virem v demokratické zemi.

Server Eurointelligence.com dodává, že většina ekonomických analytiků očekává dopad na trhy a ekonomiky ve tvaru písmene V, tedy ostrý propad a následně rychlý návrat zpět, to ale platí jen pro případ, že se šíření podaří zastavit či omezit. Na serveru rovněž upozorňují na rozdílné názory evropských autorit: Evropská komise tvrdí, že není třeba omezovat Schengen, ale Evropský parlament vyzval zaměstnance, kteří byli v Itálii, Číně, Koreji či Singapuru, aby nechodili do práce.

Evropský parlament tedy vykazuje větší předběžnou opatrnost než Komise. Vzhledem k dlouhé inkubační době se ale nákaza může rozšířit mnohem dřív, než úřady uznají za vhodné zavírat hranice.

Italský komentátor Bloombergu Ferdinando Giugliano konstatuje, že po Číně a Jižní Koreji má Itálie momentálně asi nejvyšší počet nakažených na světě, více než další asijské země.

Italská vláda se rozhodla pro přísná opatření, ale komentátor si myslí, že největší slabinou je fakt, že se zatím neví, jak se virus v Itálii ocitl. První pozitivně testovaný člověk totiž v Číně nikdy nebyl a u jeho kamaráda, který se z Číny vrátil, testy koronavirus neprokázaly. Virus se mohl šířit už od ledna a možná nebude vůbec možné jeho původ odhalit.

Další komentář Reuters Breakingviews srovnává dopad koronaviru s obchodní válkou.

Dopad obchodní války na čínskou ekonomiku byl pozvolný, dopad zavřených továren a přerušených řetězců je prudký. Čína vyváží 13 procent globálního exportu a 25 procent počítačů a elektroniky. Firma Apple už varovala před nedostatkem iPhonů, ale možná důležitější je, že Čína vyváží čtyři procenta světového exportu léků a například USA dovážejí z Číny 80 procent antibiotik. Komentář zdůrazňuje důležitou věc: globální zásobovací řetězce jsou pouze tak silné jako jejich nejslabší článek.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.