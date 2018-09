MACHÁČEK: Macron podporuje druhé referendum

Francouzský prezident Emmanuel Macron podporuje druhé referendum o setrvání Británie v Evropské unii. Kdyby se britští voliči rozhodli setrvat v EU, rád je přivítá zpátky. Zároveň zdůraznil, že je to pochopitelně záležitost britských občanů.

Takový výrok se jeví zdánlivě rozumně, ale tak jednoduché to není. Zaprvé, když se bude EU27 upínat k druhému referendu, zvýší se pravděpodobnost divokého brexitu příští rok v březnu. Zadruhé, britská společnost je ostře rozdělená a polarizovaná, dobrá polovina voličů chápe podobné výroky z kontinentu jako urážku. A zatřetí, pokud by Británie změnila názor, už nebude mít výjimky a opt-outy, jež měla dosud.

S tím, jak se stále vážněji píše o brexitu bez dohody, přistupuje k opatřením i Evropská komise. Tajemník Evropské komise Martin Selmayr seznámil velvyslance u EK o plánech komise na zrychlené řízení, které umožní spustit v případě hrozby chaosu a nedohody. Týká se to dopravy, vybírání cel i finančních služeb. Nebude to bez kontroverzí, protože se pravomoci Evropské komise posílí.

Na serveru Eurointelligence.com upozorňují na to, že v britském tisku se to nyní hemží hororovými scénáři o výpadcích letecké dopravy, o prázdných pultech v obchodech a nedostatku léků. Pokud je cílem těchto scénářů přesvědčit Brity, aby si to s odchodem rozmysleli, může to být kontraproduktivní. Žádná vláda prý dnes není tak hloupá, aby se na tyto hrozby nedokázala připravit v podobě organizovaného předzásobení se. Pokud by k podobným výpadkům došlo, bude navíc velmi krátkodobé.

Financial Times si v článku Tobiase Bucka všímají toho, že východní a západní Němci jsou si ekonomicky blíž než kdykoli v minulosti; co se politických názorů týče, mají lidé ve východním Německu blíže k lidem z bývalých sovětských satelitů ve střední a východní Evropě. Podle Christiana Hirta, citovaného vládního zmocněnce pro bývalé východní Německo, si mnoho východních Němců stále připadá jako občané druhé kategorie. To, jak chudší a méně osídlená bývalá NDR dohání bohatší a více obydlené západní Německo, je dnes s tím, jak roste popularita AfD, předmětem eminentního zájmu, a to především v bývalé NDR.

Zpráva si všímá toho, že HDP na hlavu činí na východě 73 procent toho západního. Mzdy jsou nižší – ovšem při srovnatelné produktivitě práce. Proces dohánění se v poslední době skoro zastavil, za deset let se rozdíl v HDP na hlavu snížil o pouhá 4,2 procenta. Na druhou stranu, nezaměstnanost klesla a je o pouhá dvě procenta vyšší než v západní části. Náklady na život jsou na východě ale výrazně nižší.

Zajímavé by bylo znát i jiné věci: odliv dividend, podnikavost východních Němců apod. Ve zprávě také zcela scházejí kulturní dopady zkušenosti s komunismem. Lidé na východě jsou jistě skeptičtější k různým kolektivním vlnám nadšení, jimž Němci občas propadají. Politická korektnost a multikulturalismus je blaží výrazně méně než jejich západní spoluobčany.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.