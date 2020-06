MACHÁČEK: Němci nespustí šrotovné

Když francouzská vláda v reakci na koronavirovou depresi spustila poměrně štědrý program podpory tamějších automobilek včetně úvěrů, garancí a šrotovného, mělo se za to, že německá odpověď bude daleko masivnější s ohledem na to, že si to Německo může dovolit, protože – pokud bude chtít – má daleko větší fiskální manévrovací prostor.

Francouzská vláda se rozhodla podpořit nákup aut s dieselovými a benzinovými motory. Nákup elektrických aut Francouzi podporují pouze o něco štědřeji. Němci se rozhodli podpořit jen nákup nového elektrického auta, a to dotací od 3000 do 6000 eur za nový automobil. Vysoká nákupní cena je přitom největší brzdou rozvoje elektromobility v Německu. Vláda takto slibuje dotovat 20 procent nákupní ceny elektromobilu, kromě toho bude masivně investovat do sítě nabíjecích stanic po celém Německu. Německá vláda se obává, že podpora aut se spalovacími motory by zpomalila technologickou transformaci ekonomiky směrem k zeleným technologiím, kterou chce naopak urychlit. To, že Německo hodilo de facto přes palubu svůj autoprůmysl, je možná nejdůležitější informací a novinkou spojenou s touto krizí. Při minulé krizi roku 2008 ještě zvítězila automobilová lobby na celé čáře a o masivní šrotovné nemusela vlastně ani příliš bojovat. Spojení vlády s německým automobilovým průmyslem bylo vždy jedním z pilířů tamního korporativismu. I reformy Hartz z první dekády, které zpružnily německý pracovní trh, byly prosazeny v zájmu německého automobilového průmyslu. Německá sociální demokracie se nyní rozhodla hodit hlasy voličů z německých automobilek přes palubu, rozhodla se, že důležitější jsou hlasy mladých, zelených a progresivních. Kdyby SPD na šrotovném trvala, CDU by s ním prý souhlasila. My ale nyní nechme stranou otázku, koho bude volit německá dělnická třída. Faktem je, že po minulé krizi bylo německé šrotovné velkou vzpruhou i pro naše (nejen německé) výrobce aut. Vzhledem k tomu, že propad české průmyslové výroby za duben (o jednu třetinu) je horší, než čekali i ti největší pesimisté, není to vůbec dobrá zpráva. Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost. Zdroj: https://www.lidovky.cz/monitor-jana-machacka/machacek-trumpuv-plan-stahnout-cast-vojsk-z-nemecka-vydesil-spojence.A200608_132211_monitor-jana-machacka_vag