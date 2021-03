MACHÁČEK. Očkovací narativy v EU a odchod Fidesz z EPP

PRAHA Příběhy vakcín v rámci Evropy podtrhují, jak je Unie nebo celá Evropa vlastně neuvěřitelně málo kulturně a informačně integrovaná. Rozdíly v převládajících narativech jsou dokonce tak propastné, až člověka napadá, že sociální sítě, které jsou dnes pro lidi hlavním zdrojem informací a skrze něž se dnes převážně „chodí“ na zpravodajské servery, situaci jen zhoršují. Bubliny a ozvěnové komory možná ještě multiplikují informační izolovanost jednotlivých států a jazykových prostorů.

Vezměme si situaci s vakcínou AstraZeneca. Negativní postoj k ní převládá v převážně německy mluvícím jazykovém prostoru: v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Švýcarsko tuto vakcínu nepovolilo vůbec, německý Institut Roberta Kocha zpochybnil její účinnost pro lidi nad 65 let a v Rakousku tuto vakcínu odmítají petice lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Převládající lidový narativ v německém jazykovém prostoru je, že to je vakcína vyvinutá pro třetí svět, pro Afriku, kde se relativně brzy umírá, a pro starší lidi je buď nefunkční, nebo dokonce škodlivá. Projevuje se také určitý očkovací snobismus a elitismus.



Asi nepřekvapí, že Britové naopak žádají při očkování vakcínu AstraZeneca přednostně, také proto, že to je vakcína „jejich“, je to vakcína anglicko-švédská. Francouzský prezident Emmanuel Macron vakcínu AstraZeneca propaguje. I ve Francii se AstraZeneca hromadí, to ale nesouvisí s odporem Francouzů k této vakcíně, ale s tím, že poněkud celkově vázne systém administrace očkování.

Německý jazykový prostor jako celek je naopak velkým fanouškem ruské vakcíny Sputnik V. Rakousko ji chce co nejdříve vyrábět a německá kancléřka Merkelová řekla už před třemi týdny, že je to dobrá vakcína, že Německo chce pomoci s její výrobou a registrací a že jen potřebuje povolení EMA. V německém jazykovém prostoru má Sputnik V image Mercedesu či BMW, AstraZeneca obyčejnějšího Volkswagenu.

A v Itálii touží po vakcíně AstraZeneca dokonce tolik, že včerejší zpráva praví, že Itálie dokonce zabavila její dodávku určenou pro Austrálii.

V Česku a na Slovensku, respektive v pražské a bratislavské kavárně, se ujal názor, že ruská vakcína je nástrojem ruské hybridní války na rozložení EU. Typicky se diskuse o ruské vakcíně dostavila se zhruba měsíčním zpožděním oproti západní Evropě. Co se hybridní války týče, podle této logiky jsou Rakousko a Švýcarsko neutrální země, tedy asi prolezlé špiony a vlastně tradiční a ideální rejdiště ruské hybridní války. Německá sociální demokracie s bývalým kancléřem Gerhardem Schröderem je rezidenturou bývalé KGB. Budiž. Kam ale proboha v této logice zapadá kancléřka Angela Merkelová, ještě včera vzor a miláček kavárníků? Je už také ruskou agentkou a nástrojem hybridní války?

Maďarská strana Fidesz premiéra Viktora Orbána opustila tento týden parlamentní skupinu evropského parlamentu EPP, tedy skupinu křesťansko-demokratické Evropské lidové strany. Stalo se tak poté, co 84 procent europoslanců za EPP hlasovalo za změnu interních pravidel, která by umožnila vyloučit najednou celou skupinu europoslanců. Orbán nechtěl čekat na vyloučení a zavelel svým europoslancům raději k dobrovolnému odchodu.



Kromě parlamentní frakce odejde pravděpodobně Fidesz i ze stranické aliance EPP, což je širší prostor spolupráce, který se netýká jen Evropského parlamentu.

Podle VoteWatch.eu Fidesz patrně zamíří do aliance Evropských konzervativců a reformistů (ECR), jejímiž členy je i česká ODS nebo polská vládní strana Právo a spravedlnost. V úterý napsal Orbán vášnivý dopis lídryni strany Fratelli d’Italia Giorgii Meloniové, která je zároveň prezidentkou ECR, kde se hlásí ke společným hodnotám. Její výrazně protiimigrační strana stojí v italské domácí politice napravo od Ligy Mattea Salviniho. V evropské politice je ale Salvini dosud více napravo, protože je v alianci s Marine Le Penovou ve frakci, která se jmenuje Identita a demokracie. Když nyní Salviniho Liga doma vzorně podporuje italskou expertně politickou vládu Maria Draghiho, je možné, že šachová hra vyústí přestupem Salviniho Ligy do EPP, kde by nahradil Orbánovy europoslance. Co se Itálie týče, očekává se, pod vedením Giuseppa Conteho, přestup Hnutí pěti hvězd do frakce evropských socialistů.

Co to znamená politicky? Maďaři stejně jako většina postkomunistických zemí podporují Evropu více založenou na svobodném trhu (především směrem ven) a menší regulaci podle britského vzoru. V tomto ohledu tedy poněkud oslabí protržní křídlo v EPP. Také vzhledem k silným byznysovým vazbám Maďarska na Německo se Orbán nemůže chtít integrovat s Le Penovou, která je protekcionistkou, což Orbán není už jen proto, že Maďarsko je závislé na exportu.



Bez Fideszu se EPP bude hůře bránit levicově-zelené politice ze severozápadu Evropy. EPP bude muset více spolupracovat s liberály (Renew, ALDE) a socialisty.

VoteWatch.cz si myslí, že větší odstup Orbána od evropského mainstreamu znamená, že nejen Německo, ale i Rakousko, Francie a Nizozemsko oslabí v Maďarsku a možná v celém regionu CEE vliv na úkor hráčů mimo EU (USA, Británie, Rusko, Čína). Orbán ale také ztratí vliv, legitimitu a ochranu, kterou mu EPP dlouho poskytovala. Kritika jeho neliberálních praktik v oblasti médií a justice apod. bude od tohoto týdne daleko méně opatrná a bude tvrdší a ostřejší.

A nakonec ještě ke středeční poznámce k plánovanému očkovacímu salonku Lufthansy na letišti v Moskvě. Lufthansa informaci o přípravě vlastního salonku z berlínského serveru Intellinews popírá.

Intellinews vložil dementi Lufthansy do aktuální podoby článku, ale na článku nadále trvá a ten je nadále otevřený a dostupný. Intellinews a autor článku Jason Corcoran tvrdí, že mají své zdroje, které byly blízko vyjednávání.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.