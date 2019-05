MACHÁČEK: Partneři Merkelové a Trumpův zbrojní fetišismus

PRAHA Máme tu další doklad toho, že jedním z největších problémů, jimž Evropa výhledově čelí, nejsou možná ani brexit, ani čínské technologie, ale hrozba euroatlantické rozepře v otázce, zda zbrojit, či nezbrojit.

Konkrétně jde o narůstající napětí mezi USA a Německem. Americký prezident Donald Trump je ve svých požadavcích na zvýšení německých zbrojních výdajů naprosto zřetelný a jednoznačný. Říká, že Německo Americe a NATO tyto peníze „dluží“.



Koaliční partner kancléřky Angely Merkelové, tedy německá sociální demokracie SPD, říká stejně jednoznačně, že se zbrojní výdaje zvyšovat nebudou. Sociální demokracie, která řídí německé ministerstvo financí a je juniorním partnerem CDU kancléřky Merkelové, devět z posledních čtrnácti let mluví o „zbrojním fetišismu Trumpa“ . Šéf parlamentní frakce SPD Carsten Schneider říká, že výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP vůbec nejsou téma k diskusi a že se „nic plnit nebude“. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Angela Merkelová zatím ona slíbená dvě procenta HDP nezpochybňuje, má jen jiný názor na to, jak rychle se k nim má Německo dopracovat.

Potíž je v tom, že americko-německé vztahy jsou mizerné na více frontách. Máme tu disputaci o rusko-německém plynovodu Nord Stream 2, o obchodních záležitostech, jako jsou cla na auta, i o přístupu čínské firmy Huawei k budování evropských – a německých – telekomunikačních sítí.

V Německu jasně převládá pacifistická kultura. Devětapadesát procent Němců je proti zvyšování výdajů na obranu.

…

V zájmu České republiky nejsou žádné integrační zárodky uvnitř eurozóny, tedy ani malá část evropského rozpočtu, která má financovat potřeby eurozóny. Jde o to, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker kdysi označil za „řádek“ uvnitř evropského rozpočtu a co se nyní v rámci tzv. Víceletého finančního rámce (MFF) jmenuje rozpočtový instrument pro konvergenci a konkurenceschopnost.

Před nastávající Evropskou radou navrhuje Nizozemsko a takzvaná Hansovní liga snížení velikosti tohoto instrumentu na 22 miliard eur, tedy 0,02 procenta HDP eurozóny. To bude nakonec v průběhu sedmi let makroekonomicky nerelevantní suma, která nemůže fungovat v rámci celé eurozóny jako relevantní proticyklický faktor.

Pokud by Francie chtěla vytvořit rozpočet pro eurozónu mezivládně, stavělo by se proti tomu právě Nizozemsko, jež zdůrazňuje jednotu evropského rozpočtu. Nizozemsko se tedy jeví jako spojenec českých zájmů.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.