MACHÁČEK: Překročil tentokrát Orbán Rubikon?

Jedním z nejdůležitějších témat evropské politiky posledních dní je maďarská vládní kampaň, která tentokrát necílí pouze na George Sorose, ale i na předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Na fotografii jsou tentokrát tito dva „zlosynové“ společně – s tím, že občané mají „právo vědět, co se v Bruselu připravuje“.

Billboardy se Sorosem se maďarskému premiéru Orbánovi osvědčily v parlamentních volbách, na Západě jsou kritizovány kvůli antisemitskému nádechu, což maďarská vládní garnitura vyvrací a poukazuje na svůj skvělý vztah s izraelským premiérem Netanjahuem, který nemá Sorose rád stejně jako Orbán. Leckdo tedy filozofuje o rozdílu mezi pravicovým a levicovým antisemitismem apod. Faktem je, že kampaň proti Sorosovi byla lživá, protože americký finančník a filantrop maďarského původu napsal spoustu článků, v nichž z mnoha důvodů kritizoval migrační politiku kancléřky Merkelové a vyzýval k ochraně vnější hranice EU. Kdo chce, ať si to vygooglí nebo najde přímo na Project Syndicate.

Podle maďarské vlády se nejedná o kampaň do Evropského parlamentu. Na facebookových stránkách vlády se praví, že jde o „informační kampaň vlády o plánech Bruselu na podněcování migrace, které fundamentálně ohrožují maďarskou bezpečnost“. Plakáty říkají: „Chtějí zase obnovit povinné přesídlovací kvóty. Chtějí oslabit právo členských států na ochranu hranice. Chtějí dát prostor migraci uvolňováním migračních víz.“

Soros nikdy neprosazoval kvóty, jako Američana se ho to navíc netýká. Juncker opravdu prosazoval kvóty, to mu nikdo neodpáře, nyní už ale míří do politického důchodu – bude v něm již za tři měsíce.

Možná nejde o antisemitismus, ovšem to, že jsou kampaně prolhané a placené z peněz daňových poplatníků, může leckomu antisemitismus připomínat.

Orbán se v posledních letech projevoval jako geniální stratég. Balancoval na hraně, ale většinou mu vše prošlo, protože ho hájila evropská lidovecká frakce EPP, která je kotvou jeho evropské politiky. Většina europoslanců EPP hlasovala na podzim proti spuštění článku 7 Lisabonské smlouvy proti Maďarsku. Nyní ale Orbán zaútočil na předního politika frakce EPP, jímž je právě Juncker.

Největší spojenec Orbána v EPP, tedy bavorská CSU pod vedením nového předsedy Markuse Södera, dnes usilovně pracuje na tom, aby zlepšila pošramocené vztahy se sesterskou CDU a její novou předsedkyní AKK – Annegret Krampovou-Karrenbauerovou. Junckera se zastal vedoucí kandidát EPP Manfred Weber, kancléřka Merkelová i Söder osobně.

V Německu se nyní spekuluje o tom, že tentokrát bude Fidesz z EPP vyloučen – s tím, že voliči ocení zásadovost, která vykompenzuje ztrátu maďarských europoslanců. Je otázkou, zda Orbán tentokrát nepřestřelil nebo zda to dělá schválně, aby mohl poukazovat na to, jak se v EU „nesmí kritizovat předseda EK“. Pokud by došlo k odchodu Fideszu z EPP a Orbán by vytvořil alianci s italským místopředsedou vlády Matteem Salvinim a jeho Ligou, došlo by i k zásadní změně na evropské politické scéně.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.