MÁCHÁČEK: Trump a nevýhody VIP lékařské péče

Praha Server Bloombergu má zajímavý článek o tom, že VIP zdravotní péče, jíž je zahrnut americký prezident Donald Trump, může přinést víc škody než užitku. Trump totiž dostává skoro každou dostupnou medikaci. Říká se tomu VIP syndrom.

Důležití, bohatí a dobře známí pacienti mají snadný přístup k nejprogresivnější léčbě. Lékaři, kteří se starají o VIP pacienty, jsou pod obrovským tlakem, podněcuje to v nich potřebu zkoušet nové léky a procedury: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-04/trump-s-v-i-p-medical-care-could-do-more-harm-than-good?srnd=premium-europe&sref=cNHuDHoW



Pokud se ale obchází standardní péče, může to být nebezpečné. Nemoc se neohlíží na to, jak jste známý nebo důležitý. Mnohé experimentální léčby ve zkoušce časem neobstojí. Pokušení vyzkoušet, co je po ruce, je ale obrovské.

S tím se snoubí Trumpova osobní záliba zkoušet všechno možné. V květnu na sobě zkoušel hydrochloroxin, i když není prokázáno, že by něčemu pomáhal.

Od té doby, co onemocněl, dostává mix experimentálních léků. Spousta z nich není schválena a vyzkoušená, a už vůbec ne jejich kombinace. K tomu Trump dostává obyčejné léky a doplňky, které se v Americe prodávají v obyčejné drogerii: zinek, melatonin, pepcid a aspirin.

K tomu dostává koktejl antibiotik od firmy Regeneron, který vyzkoušelo jen pár set lidí. K tomu remdesivir od firmy Gilead a jako nášup steroid jménem Dexamethason. Ten se používá již celé dekády, ale není vyzkoušen v kombinaci s antibiotickým koktejlem a remdesivirem. Sean Conley, Trumpův osobní lékař, říká, že nevynechá nic, co by mohlo prezidentovi prospět.

…

Na témže serveru se John Authers zabývá otázkou, jak ovlivní Trumpova hospitalizace výsledek voleb a americkou ekonomiku. Co se ekonomiky týče, autor tvrdí, že nejdůležitější ze všeho je převládající narativ. V posledních týdnech začal v USA převládat narativ, že pandemie se sama oslabí a že kolektivní imunity bude dosaženo i bez vakcíny. Narativ se ujal navzdory tomu, že počet pozitivně testovaných začal v USA zase narůstat.

Je to především narativ, co vysvětluje, jak se lidé chovají, a je to důležitější než nemoc samotná nebo vládní politika. Mobilita osob v Americe se v poslední době dostala téměř na předkrizovou úroveň a ekonomická nejistota je nyní nižší než když pandemie propukla: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-10-05/trump-s-covid-infection-upends-a-comforting-market-narrative?srnd=opinion&sref=cNHuDHoW

Bude to nyní pokračovat? Samozřejmě že v rozdělené americké společnosti je Trumpova nemoc vnímána skrze ideologické brýle. Možná to ale bude nakonec podobné jako v Británii. Johnsonovo onemocnění a jeho těžký průběh vyvolaly obezřetnější chování Britů a to zase mělo větší dopad na ekonomickou aktivitu. Možná ale nejde jen o prezidenta. Ve městě New York chce starosta znovu uzavřít celé čtvrti a nově jsou rušena velká sportovní utkání.

Vývoj ale ovlivní i chování centrální banky, vlády a politiků. Začíná být jasné, že je potřeba další stimul pro americkou ekonomiku, a to ještě před volbami.

Pak je tu otázka, jak Trumpovo onemocnění ovlivní volby. Trump se snaží dávat najevo, že je silný a je mu dobře, tím se ale zbavuje možnosti získat nějaké body navíc vyvoláním kolektivního soucitu. Dokud bude Trump v nemocnici či v karanténě, samozřejmě bude muset omezit kampaň a kontakt s voliči. Poslední průzkumy zatím odrážejí více hodnocení prezidentské debaty než onemocnění prezidenta. Zbývá ale ještě měsíc a leccos může být úplně jinak.

Možná je ovšem zajímavější to, jaké jsou vyhlídky v Evropě. Titulek čerstvé zpravodajské analýzy téže agentury konstatuje, že „Evropa zpřísňuje omezení a politici zbrojí na dlouhou bitvu s virem“: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/europe-tightens-curbs-as-leaders-gird-for-long-virus-fight?srnd=premium-europe&sref=cNHuDHoW

Článek si všímá toho, že Paříž dnes rozhodla o uzavření barů, a nové restrikce chystá i Itálie a Irsko. Opozice k restrikcím je všude na vzestupu a politici se snaží omezit nárůst pandemie celou plejádou nových opatření, která nemají mít tak negativní efekt na ekonomiku jako ve druhém čtvrtletí. Tanec mezi vejci v článku popisuje Martin Hirsch, šéf pařížských nemocnic: když to přeženeme, obviní nás, že zabíjíme svobodu a ekonomiku, když nepůjdeme dost daleko, obviní nás z vraždy.