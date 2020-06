MACHÁČEK: Prosím tě, Angelo, ne, Angelo, vzkazuje Trump

Evropská média se věnují tomu, jak to američtí teenageři natřeli Trumpovi s tím, že skrze falešné rezervace zařídili, že jeho setkání s voliči v Tulse ve státě Oklahoma bylo poloprázdné, respektive ne tak masově navštívené, jak se čekalo.

Na serveru Eurointelligence.com ale správně upozorňují na to, co prohlásil Trump o redukci americké vojenské přítomnosti v Evropě a rusko-německém plynovodu Nord Stream 2, protože to je z hlediska elementárních geopolitických zájmů Evropy zcela zásadní. Čtenáře upozorňujeme, že všechna čísla Trump cituje špatně.



„Když stahují vojáky ze zemí, je to proto, že se tam k nim nechovají hezky. Já mám německý původ, ale sundejme to z 50 000 na 25 000, protože Němci jsou delikventi a neplatí, co mají platit. Platí jedno procento místo dvou procent, a i ta dvě procenta jsou hrozně málo. Oni říkají, myslíme, že v roce 2030 nebo 2032. Já říkám, NE. Angelo, Angelo, prosím tě. Angela – víte, o čem mluvím. Hezká žena, mimochodem, velmi dobrá vyjednávačka. Já říkám, Angelo, to je moc dlouho. To řekla už v roce 2019. Já říkám, Angelo, to nefunguje. Já mluvím o 25 letech, o všech těch penězích, co nám dlužíte, na to jste zapomněla. To jsou biliony dolarů. Takže vyjednáváme – a uvidíme. Pamatujte si, že se od nás očekává, že máme chránit Německo před Ruskem. Ale Německo platí Rusku miliardy dolarů za energie a postavili si úplně nový plynovod. Takže platí miliardy dolarů zemi, před kterou je máme chránit. Jak má tohle fungovat?“

Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších částí projevu, aplaus byl hlasitý. Už v roce 2016 Trump stavěl na tom, že Ameriku vykořisťují drzí spojenci, a určitě mu to pomohlo ke zvolení. Pokud bude mít Trump pocit, že to funguje, bude to opakovat – a transatlantické vztahy se před volbami prostě zhorší.

V komentáři pro Financial Times Wolfgang Münchau vyjmenovává témata euroatlantických tenzí: https://www.ft.com/content/39f0700b-4534-40b2-a747-19cade45558e

Američané rozšiřují sankce proti plynovodu Nord Stream 2. Spojené státy odešly z jednání OECD o kompromisu ve věci globálního danění internetových gigantů. Američané už zahájili řízení ve věci francouzské digitální daně a připravují se danit francouzské sýry a šampaňské. Evropané chrání svůj autoprůmysl a Američané hrozí zavedením daně na automobily. A do toho se stahují američtí vojáci z Německa.

Amerika je ve výhodnější pozici. I když ji koronavirová krize postihla velmi silně, má robustnější a dynamičtější ekonomiku, která je hlavně méně než Evropa závislá na globálních dodavatelských řetězcích. Podle všeho to bude podobné jako po roce 2008 – Amerika se z krize dostane zase rychleji.

Co se obchodních vztahů týče, navrhuje, aby Evropa ustoupila a udělala kompromis ve věci daní na auta – i proto, že půjde de facto o pouhé srovnání hřiště. EU totiž daní dovozy automobilů deseti procenty a komplikovanými standardy. Naopak by neměla ustupovat ve věci digitální daně. Jednak proto, že je to objektivně správně, a internetové giganty jsou navíc jedny z mála, jež koronavirová krize vůbec nepostihla a není prostě možné, aby se vyhýbaly zdanění. Navíc francouzský prezident nemůže před volbami v roce 2022 ustupovat americkému tlaku. Krom toho digitální daň připravuje také Británie, i když to ohrožuje připravovanou obchodní dohodu mezi USA a Británií.

Naopak ve věci Nord Stream 2 je americký názor správný.