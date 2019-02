MACHÁČEK: Vzhůru k brexitové paralýze

PRAHA Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt varoval před „brexitovou paralýzou“, pokud britský parlament odmítne dohodu o brexitu. Varoval před tím, že by Británie vůbec nemusela v důsledku „brexitové paralýzy“ z Unie odejít.

Píše to agentura Bloomberg. To by nám – zastáncům setrvání Británie v EU – samozřejmě vůbec nevadilo, ale tak jednoduché to zase nebude.

Nápad britské premiérky Theresy Mayové prezentovat úterní hlasování jako hru s otevřeným koncem (brexit s dohodou, tvrdý brexit bez dohody, nebo žádný brexit) zjevně nefunguje. Tvrdí zastánci setrvání v EU i tvrdí brexitéři mezi členy parlamentu mají nyní pocit, že když odmítnou smlouvu, vůbec žádné drama se konat nebude. Nyní to proto směřuje k tomu, že Mayová může v parlamentu prohrát až o 228 hlasů. Kdyby prohrála o pár desítek hlasů, dalo by se říci, že získá mandát k tomu, aby s EU znovu otevřela jednání o politické deklaraci, která je jakousi preambulí k vyjednané smlouvě. Pokud prohraje o víc než dvě stě hlasů, bude to důvod k okamžité rezignaci premiérky, a tím se jenom prohloubí zmatek. A hodiny tikají a konec března se neúprosně blíží.

Zastánci setrvání Británie v EU spoléhají na to, že po odmítnutí dohody vše vyřeší britský parlament, že se bude vládnout pod kuratelou či nucenou správou parlamentu. Exekutivní moc se dočasně podřídí moci zákonodárné.

Pokud vláda Mayové v úterý se svou dohodou v parlamentu prohraje, pak bude vláda (nebo nová prozatímní vláda vzniklá bez voleb) muset parlament požádat o sérii indikativních hlasování, jež vládu zavážou k určitému jednání. Zastánci setrvání Británie v EU mají sice v parlamentu většinu, otázkou ale je, zda má většinu jeden názor, jak toho docílit, protože způsobů je víc.

Lze například zavázat vládu, aby požádala Brusel o revokaci brexitu bez referenda. Lze vyhlásit druhé referendum, ale zastánci brexitu se budou muset shodnout na množině otázek a jejich přesné formulaci. Anebo se parlament může rozhodnout o budoucích vztazích s EU s tím, že nařídí vládě přesně okopírovat norské aranžmá vztahů s EU. Lze důvodně předpokládat, že všechny tyto alternativy a jejich zvažování opět zažehnou v britském parlamentu vášnivé diskuse a i zastánci setrvání v EU se mezi sebou začnou štěpit.

Mezitím bude muset někdo požádat o prodloužení lhůty vyplývající z článku 50 Lisabonské smlouvy za konec března.

A nezapomínejme na tu „maličkost“, že Britové mají nějakého smluvního partnera, tedy EU27, který bude muset nové vynálezy a nápady projednat a odsouhlasit.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institu pro politiku a společnost.