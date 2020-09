MACHÁČEK: Zakáže Německo Huawei? A druhá vlna restrikcí

Praha Německý časopis Welt am Sonntag hlásí, že německá kancléřka Angela Merkelová je ochotna schválit zákon o bezpečnosti 5G sítí, který vyloučí ze hry čínskou firmu Huawei. Ještě se jedná se sociální demokracií SPD, která chce prý legislativu víc zpřísnit. Dá se tedy očekávat, že Huawei bude vyloučena, což je velká a důležitá zpráva – samozřejmě i pro Českou republiku.

Připravovaný německý zákon nezmiňuje firmu Huawei přímo, ale stanovuje takové bezpečnostní podmínky pro dodavatele kritických částí technologií, které nemůže firma nikdy splnit.



Na serveru Eurointelligence.com se domnívají, že zdrojem této story je německé ministerstvo vnitra, které je spolu s kancléřstvím hlavním motorem německého legislativního procesu.

Zatím není přesně jasné, o co jde, ale německé bezpečnostní služby určitě hrají roli. Bruno Kahl, šéf federální služby, řekl nedávno v Bundestagu, že firmě Huawei se nedá věřit. Ale práce tajných služeb částečně politická je, v telekomunikacích obzvlášť.

Implementace má být asi podobná jako v případě nového německého zákona o zahraničním obchodu. Vládě je nyní lépe umožněno prověřovat a blokovat převzetí německých firem na základě obav o národní bezpečnost. Nový německý zákon je v souladu s evropskou směrnicí o prověřování (screeningu) investic.

Jde o další důkaz toho, že éra svobodné globalizace pro všechny končí. Německá kancléřka se každopádně snaží rozhodování o 5G sítích depolitizovat. Není pro Huawei, ale chce se vyhnout politickému rozhodnutí vyloučit čínskou společnost. Když se to rozhodne technicky a technokraticky, je s tím ale schopna žít.

Eurointelligence.com zároveň zdůrazňuje, že s tím, jak v technologické bitvě mezi Čínou a USA přituhuje, narůstá tlak z obou zemí v Evropě. Dvě zajímavá bojiště představují Francie a Srbsko. V obou zemích totiž Huawei navýší investice – navzdory tomu, že obě země se rozhodly vyloučit firmu ze svých sítí. Otázkou je, zda Huawei popírá realitu, nebo míří na mnohem dlouhodobější horizont. Firma Huawei například otevře v Paříži inovativní centrum, které má zaměstnat až pět set lidí. Zároveň oznámila, že za poslední čtyři roky nakoupila francouzské zboží a služby za dvě miliardy dolarů a do roku 2024 chce tuto částku zdvojnásobit.

Podobně v Srbsku 4. září podepsal srbský prezident Aleksandar Vučić dohodu zprostředkovanou Američany, která normalizuje ekonomické vztahy s Kosovem. Součástí dohody je vyloučení firmy Huawei z výstavby 5G sítí. O pár dní později se tentýž srbský prezident sešel s čínským velvyslancem v Srbsku, aby vyjádřil odhodlání, že země budou spolupracovat v oblasti telekomunikací. Zároveň se rovněž v Bělehradě otevřelo inovační centrum společnosti Huawei.

Eurointelligence.com se též zabývá otázkou, jestli se v Evropě znovu budou zamykat ekonomiky. Británie už zavedla přísné restrikce v oblasti veřejného shromažďování a otevíracích hodin hospod a restaurací. Přísnější restrikce budou následovat. Deník The Times hlásí, že Boris Johnson trval na tom, aby hospody byly zavřeny úplně, ale nakonec se nechal přesvědčit ministrem financí Rishi Sunakem. Lze očekávat, že Německo opět zvýší efektivitu s důrazem na testování rizikových skupin a ještě bude vylepšena ochrana domů s pečovatelskou službou.

K plnému uvolnění dojde podle serveru až poté, co bude k dispozici vakcína pro masové užití, což se ale stane až někdy v průběhu příštího roku. Letošní zimní a lyžařskou sezonu pojďme rovnou prohlásit za zrušenou. I letní turistická sezona bude skromnější než obvykle. Úrovně turismu roku 2019 nebude dosaženo po několik let. Turistika a pohostinství se vydávají na cestu aut a médií, na cestu odvětví v úpadku. Ekonomické efekty budou nejvíc vyplývat z přesunů mezi sektory, které budou další restrikce akcelerovat. Historie nás učí, že disrupce mohou být dobré pro dlouhodobý ekonomický vývoj. Někdy je tomu ale naopak. Na současném vývoji je unikátní to, že covid-19 probíhá ruku v ruce s digitální revolucí a počínající deglobalizací. Třeba z třicetileté války se střední Evropa a Německo vzpamatovávaly sto let.

