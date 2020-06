MACHÁČEK: Zklamání ze schůzky Trump–Duda

Bývalý velvyslanec v Izraeli a prorektor vysoké školy CEVRO Tomáš Pojar řekl ve čtvrtek na bezpečnostní konferenci Jagello na Pražském hradě, že přeje Polákům, aby se jim během summitu Donald Trump – Andrzej Duda a v rámci souvisejících jednání podařilo bezpečnostní spolupráci Polska s USA posílit, protože to neposílí jen bezpečnost Polska, ale bezpečnost celé Evropy, a hlavně bezpečnost celé střední Evropy.

Jenže když si pustíme záznam tiskové konference po summitu Trumpa s Dudou, musíme nutně nabýt dojmu, že Poláci ze schůzky odejdou zklamáni. A s nimi tedy i Evropané a Středoevropané. Vezmeme-li v úvahu, že stažení části amerických vojáků z Německa je pro Evropu geopolitická a bezpečnostní informace číslo jedna, mnoho pozitivního se nedozvíme, spíše naopak.

Trump Polsko chválil před novináři horem dolem, říkal to vcelku spatra a měl vše dobře sesumírované. Poláci vzorně plní sliby o výdajích na zbrojení v rámci NATO (tedy ona slavná dvě procenta HDP), nakupují nové a skvělé americké stíhačky, nakupují americký zkapalněný plyn, a chovají se tedy zodpovědně - s tím, že se starají o svou energetickou bezpečnost způsobem, který jim Američané doporučují a schvalují.

Taktéž Trump Poláky pochválil, že nakupují telekomunikační technologie jen od prověřených a bezpečných dodavatelů (rozuměj: nenakupují u čínské firmy Huawei). Trump o Polácích také pohovořil hezky kvůli geopoliticko-infrastrukturně-investiční iniciativě Trojmoří, kterou Polsko zaštiťuje a USA ji velmi hlasitě podporují a částečně financují.

Oproti tomu na adresu Němců Trump zopakoval, co řekl v posledních dnech. Němci jsou podle něj „delikventi“, což je opravdu docela silné slovo. Na obranu podle Trumpa dávají jen něco přes jedno procento HDP nebo méně než jedno procento, podle toho, jak se to počítá (pozn. aut.: Němci dvě procenta neplní, Trumpem uvedené údaje nejsou správné). Němci si podle něj představují, že Amerika bude zabezpečovat jejich obranu, a přitom budou Rusům platit miliardy dolarů za jejich energie skrze nový plynovod, což podle amerického prezidenta nedává smysl.

Jenže se čekalo oznámení o tom, že ti američtí vojáci, kteří odejdou z Německa, přijdou do Polska. V tom směru ale nic konkrétního, ani žádný časový plán, ani žádné oznámení o přesunu techniky nebo nějakých velitelských štábů, nezaznělo. Trump Poláky pořád chválil, říkal, že se budou mít skvěle a jejich budoucnost je báječná, ovšem pouze pravil, že část amerických vojáků se vrátí z Německa do Ameriky a pouhá část jich přijde do Polska. Avšak pokud tam přijdou, budou za to muset Poláci zaplatit.

Tohle je podle mého soudu spíše pěkně studená sprcha. Během tiskové konference polský prezident Duda dvakrát jasně zopakoval, že je pro bezpečnost Evropy naprosto klíčové, aby počet amerických vojáků v Evropě jako celku zůstal nezměněn, Trumpa o to žádal – a americký prezident mu zjevně a jasně nevyhověl.

Duda byl vůbec první státník, se kterým se americký prezident sešel od počátku pandemie. Sešli se už poněkolikáté, Trump ho označil za přítele apod. Je však zjevné, že o schůzku tři dny před polskými prezidentskými volbami strašlivě usilovala především polská strana.

Trump jako transakční člověk a „umělec dealu“ (jak sám sebe označuje) však pochopitelně umí vycítit, kdo koho právě teď potřebuje víc a kdo je v převaze. Za všechno své velebené premiantství a loajalitu dostali Poláci vlastně jen tu kýženou schůzku. Trump sice také potřebuje každý hlas polských Američanů, ale prezidentské volby budou v USA až na podzim. Ty polské o tomto víkendu.

Pro Evropu jako celek je schůzka špatná zpráva. Celkový americký vojenský kontingent v Evropě se zmenší. Trump už se zjevně rozhodl.

Autor je předsedou správní rady IPPS - Institut pro politiku a společnost.