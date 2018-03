Moskevský ‚expert‘ na vraždy bývalých špionů Lugovoj mluví o ‚britské provokaci‘

PRAHA Podezřelý z vraždy ruského agenta Alexandra Litviněnka v roce 2006 byl ve středu ruskými médii využíván jako jeden z hlavních expertů na případy dalších otrav Rusů na území Velké Británie, především Sergeje Skripala a jeho dcery, kteří stále bojují v nemocnici o život.

Andrej Lugovoj rozdával rozhovory ochotně a objevil se i ve vysílání hlavního státního zpravodajského kanálu Rossia 24. Britskou premiérku Theresu Mayovou obvinil z „rusofobie“. Její obvinění Moskvy jsou prý zcela nepodložená.



Vražda Litviněnka Nynější případ připomíná vraždu z roku 2006, kdy v Británii na otravu radioaktivním poloniem 210 zemřel bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko. Ten před smrtí obvinil ze své vraždy ruského prezidenta Vladimira Putina. V lednu 2016 soudce Robert Owen dospěl k závěru, že operaci ruské tajné služby FSB s cílem Litviněnka zabít pravděpodobně posvětil její tehdejší šéf Nikolaj Patrušev a nejspíš ji odsouhlasil také prezident Vladimir Putin. Za pachatele vraždy označil soud bývalé agenty KGB Andreje Lugového a Dmitrije Kovtuna, které ale Rusko odmítlo vydat. Litviněnko, exagent KGB a FSB, v roce 2001 získal politický azyl v Británii, přijal britské občanství a pracoval pro britskou tajnou službu. Alexander Litviněnko několik dní před smrtí.

Podle Lugového bude dalším krokem Londýna naprosté utajení vyšetřování celé věci a následně obvinění Moskvy, že nechce spolupracovat. Lugovoj poukazoval na vlastní zkušenost a snahu Britů už delší dobu označkovat Rusko jako zemi, která „likviduje občany Británie na území Spojeného království.“

Zpravodajskému portálu Izvestija Lugovoj zase řekl, že „bývalý plukovník Skripal nepředstavoval pro Rusko žádné nebezpečí, jinak by ho Moskva nikdy nevyměnila. Skripal byl v roce 2010 spolu s dalšími vyměněn za skupinu ruských špiónů odhalených v USA a od té doby žil v Británii. „Podle zajetých pravidel byl ten konflikt s ním vyčerpán,“ prohlásil Lugovoj a dodal, že informace o jeho otravě jsou nejspíš „propagandistickou kachnou“. Nakonec v Británii se podle něj stále něco kolem ruských gentlemanů prchajících z Ruska děje, takže se není čemu divit“.

Poslanec Alexej Lugovoj má poněkud zvláštní kvalifikaci k tomu, aby seznamoval diváky ruské státní televize s podrobnostmi útoku na Sergeje Skripala a jeho dceru s pomocí nervově paralytického plynu „Novičok“ – podle britské prokuratury to byl totiž on, kdo v listopadu 2006 v Londýně otrávil Litviněnka radioaktivním poloniem.

Stačil se ale vrátit do Ruska, a když Britové požádali o jeho vydání, úspěšně kandidoval do ruské státní dumy za liberálně demokratickou stranu a získal tak poslaneckou imunitu. Dnes je členem parlamentního výboru pro bezpečnost a boj s korupcí.

Jako specialista na otravy Lugovoj prohlásil, že za tak krátkou dobu nemohli Britové v žádném případě určit s jistotou látku, která byla použita na likvidaci Skripalja.“ Situace kolem něj se vyvíjí podle předem připraveného scénáře použitého už v minulých případech,“ naznačuje Lugovoj, že i on má podobnou zkušenost s britskými vyšetřovateli.



„Zdá se mi, že všechna jejich tvrzení opět zvýrazňují to, že vše, co bylo provedeno kolem Skripala, byla provokace,“ řekl Lugovoj podle agentury RIA-Novosti. Nevyloučil, že se jí dopustila britská tajná služba nebo „třetí síla“. Rozhodně ale vyloučil, že by s případem mělo co do činění Rusko.



Lugovoj dostal od Putina medaili za služby vlasti v roce 2015.