Mutant a pitomí novináři vs. méně arogance. Co říkají experti na Zemanův projev

Staronový prezident Miloš Zeman předstoupil už s jistým volebním vítězstvím v rukou před novináře v neděli krátce před půl pátou odpoledne.



Pod jeho úvodním slovu následovaly tři otázky od novinářů, po jejich zodpovězení se hlava státu odebrala se svými nejbližšími na zámek do Lán. Přinášíme přepis celého vystoupení:



„Dámy a pánové,



ze všeho nejdříve mi dovolte, abych předal květiny své milované ženě. A překvapení dnešního dne, své neméně milované dceři. Pusinku a pultík. Musím konstatovat, že jsem dostal slib, že ten pultík bude stabilní, protože mám ve zvyku se o něj opírat. Abych ho nepřevrhl, tak ho většinou přišroubují k podlaze. Tentokrát se to organizátorům nepodařilo. Soudruzi z NDR udělali chybičku. Nicméně já se hezky narovnám a pultíku se nic nestane.



Milí moji přátelé. Dovolte mi, abych vám všem ze srdce poděkoval za vaši pomoc a podporu při volbě prezidenta ČR. Nebýt vás, tak jsme to nevyhráli. Za mnou jsou lidé, kteří teď seděli v prezidentském salonku a s napětím pozorovali, jak nabíhají procenta a jak Praha může ovlivnit výsledek prezidentských voleb. Chtěl bych poděkovat těm pražským voličům, kteří mi dali svůj hlas. O to více bych chtěl poděkovat voličům ve všech ostatních krajích, kde jsem zvítězil.



Před pěti lety mi důvěru dalo 2 700 000 voličů. Teď to bylo 2 800 000 voličů. Takže jdu do dalších pěti let nabit důvěrou těchto občanů České republiky a věřím, že takovou důvěru nezklamu. Chtěl bych poděkovat voličům Jiřího Drahoše za to, že šli k volbám. Protože si vážím lidí, kteří chodí k volbám. Upřímně řečeno relativně těsné vítězství nejvíce těší. I za to těmto voličům děkuji.



Závěrem, než stejně jako před pěti lety nám Dan Hůlka zazpívá naši krásnou národní hymnu, bych vám chtěl říci jako svým přátelům jedno poselství. Toto, milí moji, je moje poslední politické vítězství. Za ním už nebude žádná politická porážka. Protože, jak dobře víte, prezident má ústavou vymezena pouze dvě pětiletá funkční období a já rozhodně nehodlám iniciovat změny ústavy.



Ale právě proto, že je to poslední vítězství, dovolte mi, prosím pěkně, abych si alespoň dvě nebo tři minuty zavzpomínal. Do politiky jsem vstoupil jako čerstvě kooptovaný poslanec Federálního shromáždění. Byl jsem solitér. Byl jsem individualista a trvalo mi více než dva roky, než jsem se naučil, že chce-li někdo něco v politice prosadit, musí mít za sebou organizovanou sílu, tedy nějakou politickou stranu.



Když jsem se stal předsedou ČSSD, tak drtivá většina českých médií napsala, že je to konec této strany, které hrozí v nejbližší době absolutní rozpad. Nevím, jestli je tady Franta Ringo Čech, ale byl jediný, kdo se mě v té době v rozhlase zastal. Já mu za to děkuji. Nezapomínám, Františku. Já nezapomínám. Nu a mezitím jsem slíbil, že vstoupíme do Strakovy akademie hlavním vchodem a to se opravdu během pěti let stalo.



Nu, Lidové noviny, do každé rodiny napsaly po jednom týdnu, že vláda ještě nic neudělala. Já tedy opět měl druhý důvod, proč české novináře považovat za pitomce. Vláda byla sice úspěšná, ale právě proto jsem měl pocit, že mohu odjet na Vysočinu a spokojeně odpočívat.



Mezitím se ovšem moci ujali lidé, kterým to, jemně řečeno, příliš nešlo. Jako kdyby vás měl v boeingu vézt pilot, který se zatím učil řízení tohoto letadla pouze na počítačových hrách. Nedoporučuji vám, abyste si do takového letadla sedli v zájmu zachování vlastního života.



Nu, a nyní jsem opět mezi vámi a budu se těšit na dalších pět let. Na pět let plného pracovního nasazení. Na pět let, kdy i nadále budu jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory. Ještě jednou děkuji vám všem, kdo jste přišli.



Zdravím daleké i blízké, zdravím i ty, kdo sem z nějakých důvodů přijít nemohli. Slibuji jim i vám, že budu pracovat tak, jako jsem pracoval dosud. Děkuji vám za vaši pozornost.“



Otázka (Vladimír Keblúšek, Česká televize): Budete dělat něco v následujících pěti letech jinak než doteď? Znamená vaše znovuzvolení, že Andrej Babiš získává více času na sestavení druhé vlády?

„Pane Keblúšku, vy sice máte hlas, který trošku připomíná mutanta. Já bych poprosil, aby váš hlas byl poněkud hlubší. Zejména bych vás poprosil, aby byl hlasitější. A vás ostatní bych naopak poprosil, abyste byli zticha, protože jinak panu Keblúškovi není rozumět.



Pokud jde o druhou otázku, která je jednodušší. Odpověď zní ano, ano a ještě jednou ano. Byl jsem znovu zvolen. Nevidím důvod, proč bych měl vydírat Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády.



Pokud jde o to, co chci dělat jinak a lépe. Řekl jsem už, je tady někde pan Soukup? V jeho televizi Barrandov jsem řekl, že bych chtěl být, jak stárnu, poněkud pokornější, poněkud méně sebevědomý a poněkud vstřícnější vůči názorům lidí, kteří mají jiné názory, než mám já. Být méně arogantní, i když si o některých z nich i nadále nebudu myslet nic dobrého. Ale ne o všech.



Moje základní téma, a tady se mnou bude asi souhlasit Tomio Okamura, který je taky za mnou, chci, což jsem do jisté míry dělal i v minulosti, bojovat za to, čemu říkám aktivní občanství. Přesvědčil jsem se totiž, že nejen novináři, ale i někteří politici, mají inteligenci, která je podstatně nižší, než je inteligence normálních občanů.

A právě proto bych si přál, aby se tito normální občané mohli rozhodovat nejen v referendu, ale také například v přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů. A samozřejmě, což se stalo, v přímé volbě prezidenta. To je něco, co chci oproti minulým pěti letům změnit. Ale sportovat, sportovat, pane Keblúšku, už nebudu.“



Otázka (týdeník Respekt): Pane prezidente, plánujete nějaké změny ve svém týmu na Hradě? Ptám se na to proto, protože Andrej Babiš vám před druhým kolem doporučil, abyste zvážil pokračující účast současného kancléře Vratislava Mynáře nebo poradce Martina Nejedlého. Děkuji.

„Děkuji týdeníku Respekt za tuto otázku. Předpokládám, že svůj tým na Hradě nejenže doporučím - doplním, opravuji se - novináři z Bakalových novin. Ať už je to týdeník Respekt nebo ať to jsou Hospodářské noviny, případně Aktuálně.cz.

Dokonce požádám pana Zdeňka Bakalu, aby se stal mým hlavním ekonomickým poradcem. Na téma, jak úspěšně tunelovat českou ekonomiku. Poprosím poslední dotaz.“



Otázka (server iDNES.cz): Překvapilo mě, že jste tu dnes po boku pana Chovance a Okamury. Proč právě tito dva politici? Další otázka je, zda je to nějaký vzkaz Andreji Babišovi, s kým by měl skládat příští vládu.

„Za prvé, lidé, kteří sedí za mnou, jsou titíž lidé, kteří přišli do horního salonku, aby mě pozdravili. Já jsem jejich pozdravy velmi rád uvítal a poprosil jsem je, aby sem přišli. Protože nikdo, a politici už vůbec ne, nemá tolik přátel, aby si těch přátel nevážil a aby některé z nich mohl ignorovat. Kdyby tady byl Andrej Babiš, tak mu klidně řeknu, ať si sem sedne také.“