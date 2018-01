Na návrat syrských uprchlíků do vlasti je brzy, říká německý prezident

BEJRÚT Je příliš brzy na to, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a mezinárodní společenství by proto mělo nadále podporovat blízkovýchodní státy, které milionům uprchlíků poskytly přechodný domov. Při své pondělní návštěvě Bejrútu to řekl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Informovala o tom agentura Reuters.

K repatriaci syrských uprchlíků zatím nenastaly „správné podmínky“, jelikož bezpečností situace ve značných částech Sýrie stále není příznivá, řekl Steinmeier v Bejrútu, kde se setkal se svým libanonským protějškem Michelem Aúnem.



V současné chvíli podle OSN v Libanonu žije asi milion syrských uprchlíků, což je asi pětina populace země. Libanonská vláda uvedla, že jelikož Damašek už kontroluje velkou část Sýrie, nastal čas, aby se uprchlíci vrátili do vlasti.

V částech Sýrie, včetně okolí hlavního města Damašku, pokračují boje. V jiných koutech země boje sice ustaly, ale sedm let trvající válka tam způsobila katastrofální škody a chybí investoři, kteří by finančně pomohli s poválečnou rekonstrukcí.

„Po mnoha nevyvedených pokusech se nám nepodařilo zajistit v Sýrii příměří,“ uvedl Steinmeier. Německý prezident před setkáním se svým libanonským protějškem navštívil kontingent 300 německých vojáků na základně v severovýchodním Jordánsku.

Němečtí vojáci v Sýrii a v Iráku podnikají průzkumné operace a pomáhají s doplňováním paliva. Steinmeier vojákům řekl, že boj proti IS byl úspěšný, ale stále je zapotřebí bojovat proti oslabeným extremistickým skupinám a zabránit jim v znovuzískání moci. Němečtí vojáci se podle něj v Jordánsku cítí vítaní a uvedli, že tam mají dobré pracovní podmínky.

„Takže to rozhodnutí bylo správné,“ řekl německý prezident o loňském přesunu německých vojáků z Turecka do Jordánska. Přesun se uskutečnil poté, co turecká vláda omezila k vojákům přístup.

Jordánsko za pomoc uprchlíkům dostalo pochvalu

Steinmeier rovněž navštívil nedaleký tábor Azrak, který je domovem asi 36 000 syrských uprchlíků. Při té příležitosti hovořil o tom, jak se Německo zasadilo o zajištění humanitární pomoci běžencům. Spolková republika po Spojených státech přispívá na pomoc uprchlíkům v Jordánsku nejvíce peněz.

Nakonec německý prezident pochválil Jordánsko za pomoc statisícům uprchlíků a řekl, že kritika není na místě. „Ano mnoho se může zlepšit... Není ale spravedlivé Jordánsku něco příliš vyčítat,“ řekl.

Jordánsko uzavřelo své hranice se Sýrii po bombovém útoku v roce 2016. V důsledku uzavření hranice se několik desítek tisíc syrských běženců ocitlo na poušti v pohraničí, kde měli jen omezený přístup k humanitární pomoci. Podle řady organizací na ochranu lidských práv Jordánsko násilně několik set uprchlíků deportovalo.