Cannes První večer filmového festivalu ve francouzském Cannes se nad pláží u festivalového paláce nesla jadrná čeština: zdejší letní kino zahájilo svůj provoz snímkem Miloše Formana Hoří, má panenko.

Úvod festivalu nabídl hned několik značně různých podob této nejslavnější světové filmové přehlídky. Po červeném koberci se elegantně prošly hvězdy v čele s předsedkyní poroty Cate Blanchettovou, která o pár chvil později prohlásila spolu s režisérem Martinem Scorsesem letošní festival za zahájený. Hvězda zahajovacího filmu Penelope Cruzová při vstupu do festivalového paláce nešetřila chválou na adresu íránského režiséra Asghara Farhadího - jejich film Všichni to vědí pak sledovaly v sále pojmenovaném po bratrech Lumiérech stovky šťastlivců, kterým se podařilo na slavnostní večer dostat. Desítky dalších se ještě po začátku ceremoniálu v marné naději tlačily u vstupu do festivalového paláce s cedulemi „sháním vstupenky na dnešní večer“.

Mnohým návštěvníkům ovšem nezbylo než se spokojit s přenosem ceremoniálu na velkoplošné obrazovky před palácem, kde po tlačenici u červeného koberce zbylo také jakési výtvarné dílo svého druhu: bizarní scenérie desítek hliníkových štafliček, jež předtím posloužily dychtivým fotografům a kameramanům k lepšímu výhledu.



Příznivcům klidnějších zážitků pak stačilo ujít pár desítek metrů po promenádě, kde na ně čekaly vyrovnané šiky plážových křesílek ve zdejším letním kině, které je neodmyslitelnou součástí festivalového programu. První večer patřil nedávno zesnulému Miloši Formanovi, jehož se festival rozhodl připomenout jeho posledním českým filmem, nemilosrdnou komedií Hoří, má panenko. A zvlášť pro českého návštěvníka to tedy byly dojemné chvilky, když nad pláží pod hvězdnou oblohou zazvonilo „Já ti dám - posraný hasiči!“

Hoří, má panenko v Cannes.

A zamrazení v zádech přinesl nejen chladný vítr od moře, ale také třeba ten moment, kdy se na plátně mluví o slavné poctě pro někdejšího hasičského předsedu, který se dožil 86 let. V tom věku letos Miloš Forman zemřel.

Pořadatelé letošního festivalu nezapřeli svůj patriotismus, a tak Formanův film promítli s francouzskými titulky. I to byl možná důvod, proč bylo hlediště zaplněné jen asi ze dvou třetin - i tak ale film o fiasku českého hasičského bálu zhlédly stovky diváků, z nichž většina se na Formanovu poetiku dokázala dobře naladit. Scéna s rozkradenou tombolou vyvolala salvu smíchu a i při zoufalém honu na adeptky soutěže krásy se někteří diváci skvěle bavili. V projevech upřímného veselí vynikala například dvojice festivalových návštěvnic ze Singapuru - jak se autorovi tohoto textu po představení přiznaly, nerozuměly sice ani slovo, protože neumějí francouzsky a natož česky, ale zážitek jim to nezkazilo.

Formanův film se do Cannes vrátil přesně padesát let poté, co tu byl zařazen do hlavní soutěže - bohužel v ročníku, který byl kvůli bouřlivým politickým událostem předčasně ukončen. Nynější uznalý závěrečný potlesk byl důstojnou tečkou za festivalovou poctou Miloši Formanovi a také bohužel posledním případem, kdy se tu letos na velké scéně tleskalo češtině. Zbyla nostalgie, ale také naděje: když to šlo tehdy, tak snad není ani do budoucna všechno ztraceno.