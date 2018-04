Náměstek Dolínek radním předloží plán zbourání Libeňského mostu

PRAHA O osudu pražského Libeňského mostu by mohlo být jasno v úterý. Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) chce pražským radním předložit ke schválení plán zbourání a výstavby nového mostu. Dolínek to v pondělí napsal na svém facebookovém profilu.

Jako důvod uvedl, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob. Most je ve špatném stavu a kvůli nutnosti podepřít některé konstrukce byl letos šest týdnů zavřený. Proti bourání se v minulosti postavila Praha 7 nebo občanská sdružení. Most z roku 1928 nebyl nikdy opraven.



„Zítra (V úterý) navrhnu radě hlavního města, aby se šlo cestou zbourání a stavby nového Libeňského mostu. Ze všech podkladů expertů vychází tato možnost jako nejrychlejší a nejefektivnější s ohledem na životnost, funkčnost a bezpečnost mostu, a rovněž nejekonomičtější z hlediska budoucích nákladů,“ napsal Dolínek.

Pokud Dolínkův plán radní schválí, město by nový most stavělo v režimu tzv. žlutého fidicu, tedy způsobu zadání zakázky, kdy je garantována její cena. „Objednatel popíše ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria. Cena je pevná i termín je pevný. Ve světě jsou stavby v režimu žlutého fidicu běžné, v Česku zatím spíše výjimečné,“ uvedl na dotaz ČTK Dolínek.

Plně funkční most potřebuje město podle Dolínka jednak pro případ povodní, kdy je zavírán jako poslední, nebo kvůli opravám dalších mostů, například Hlávkova, který je také ve velmi špatném stavu. „Už nyní vím, že mne čeká střet se starostou Prahy 7 (Janem) Čižinským, zřejmě i Zelenými a nejrůznějšími aktivisty, kteří mají jiné priority. V zájmu všech Pražanů a pražské dopravy věřím, že uspěju a most postavíme,“ uvedl.

O způsob rekonstrukce mostu se už roky vedou spory. Část politiků a obyvatel prosazuje rekonstrukci toho současného, který považují za architektonicky cenný. Proti bourání vznikla petice. Osud mostu řešilo rovněž ministerstvo kultury, které jej neprohlásilo památkou. Národní památkový ústav v půlce dubna uvedl, že chce znovu otevřít otázku prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a podal proto na ministerstvo podnět k přezkoumání jeho rozhodnutí.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.