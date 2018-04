Napětí u pobřeží Sýrie houstne. Nad francouzskou lodí přelétaly ruské stíhačky

PAŘÍŽ/PRAHA Situace kvůli chemickému útoku syrského režimu Bašára Asada na civilní obyvatelstvo ve městě Dúma nadále eskaluje. Během týdne již několikrát agresivně přelétly ruské stíhačky nad francouzskou fregatou Aquitaine. Francie společně s USA a Británií plánují odvetný útok na syrské chemické továrny.

První náznaky konfliktu ve Středozemním moři se podle magazínu Le Point objevily již v průběhu tohoto týdne. Nad francouzskou fregatou Aquitaine několikrát přeletěly ruské stíhačky, které byly „téměř bojechtivé“ a „agresivní“. Rusové dlouhodobě podporují Asadův režim.



Macron telefonoval s Putinem Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o situaci v Sýrii. Šéf Kremlu varoval před jakýmikoli "neuváženými a nebezpečnými" kroky. Macron se vyslovil pro intenzivnější dialog s Moskvou, informovaly o tom Kreml a Elysejský palác. "Hlavní je vyvarovat se jakékoli neuvážené a nebezpečné akce, která by byla flagrantním porušením Charty Spojených národů a která by měla nepředvídatelné důsledky," uvedl Kreml.

„Přelet nad lodí se odehrál před pár dny,“ uvedl jeden z důstojníků pro Le Point. „Přelety vojenských letadel nad loděmi jsou na moři obvyklé, ale ne v takovéto vzdálenosti.“

Navíc byly podle informací Le Point ruské stíhačky plně vyzbrojeny, což se podle zdrojů magazínu obvykle při přeletech neděje.

Francouzská loď typu FREMM nese na palubě 16 střel s plochou dráhou letu a dalších 16 střel země-vzduch, které mají dolet až tisíc kilometrů. V současnosti je na misi u pobřeží Libanonu a spekuluje se, že by mohla být zapojena do odvetného útoku na syrském území, což by znamenalo její první zapojení v boji.

Třída FREMM, do které spadá i Aquitaine, jsou víceúčelové fregaty, která byly navrženy pro francouzské a italské námořnictvo. Francouzi lodě tohoto typu používají od roku 2012 a disponují celkem šesti protiponorkovými variantami a dvěma protiletadlovými.

Fregata může být podle deníku Le Figaro součástí odvetného útoku v Sýrii, který v současnosti plánují Spojené státy za pomoci Francie a Velké Británie. Zapojeny by měly být také stíhačky Rafale, jež vzletí ze základny Saint Dizier.

Rafale nesou střely typu Scalp s doletem až 250 kilometrů. „Letadla by tak ani nemusela vstoupit do syrského vzdušného prostoru chráněného ruskou protivzdušnou obranou,“ uvádí Le Figaro s odkazem na plány velení armády, které byly v úterý prezentovány prezidentu Macronovi. Ten ve čtvrtek oznámil, že zásah v Sýrii bude podniknut v nejbližších dnech.

Kabinet britské premiérky Mayové se ve čtvrtek na mimořádném zasedání shodl, že by Mayová měla dál jednat se Spojenými státy a Francií o koordinované reakci na údajný chemický útok v Dúmě.

USS Harry S. Truman (CVN-75) je letadlová loď Námořnictva Spojených států třídy Nimitz, která působí v aktivní službě od roku 1998.

Britové již do Středozemního moře vyslali ponorky a letecké tankery, které by měly podle odborníků asistovat při odvetném úderu. Podobně se zachovali i Američané, kteří ke břehům Sýrie vyslali letadlovou loď, několik torpédoborců a palivové tankery. Kdy útok v Sýrii proběhne, zatím není jasné. Mohlo by to být v nejbližších dnech.

Rusko začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list The Times. Podle něj je největším nebezpečím pro lodě, letadla a ponorky obranný raketový systém S-400, který má Rusko v Sýrii.