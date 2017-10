Naši voliči jsou nám věrní, teď je čas oslovit ty nerozhodnuté, říká Bělobrádek

PRAHA Před čtyřmi lety přivedl v pozici předsedy lidovce zpět do parlamentu. Následně s nimi vstoupil do vlády a stal se ministrem. Dnes si opětovné vypadnutí ze Sněmovny nepřipouští, s KSČM a SPD by do koalice nešel. „Mám to pořád stejné. Vždycky si dávám za cíl mít lepší výsledek než v těch posledních volbách,“ říká v rozhovoru pro Lidové noviny lidovecký předseda Pavel Bělobrádek.

V programu KDU-ČSL je i to, že chcete zavést do škol předmět „Praktická připravenost pro život“. Myslíte, že mladí lidé nejsou na život připravení?

Myslím, že nejsou. Ať už jde o finanční gramotnost i některé zásady při eventuálních rizikových situacích. Bylo by dobré, aby děti měly vše od malička v sobě zažité: první pomoc, jak se zachovat v případě živelné události, havárie nebo trestného činu, který se může stát – viděli jsme, že ve školách jsou schopní zaútočit i psychopati. A v případě finanční gramotnosti by zase děti měly vědět, jak si v životě poradit a nedostávat se do obtíží, která třeba nevidí u sebe doma, a umět správně nakládat s penězi.

A jak jsou lidovci připravení na život po volbách? Vypadá to, že nastane v Česku nová situace, kdy pravděpodobným kandidátem na premiéra, bude někdo, kdo je obviněný, tedy Andrej Babiš?

Je to nová situace, ale podle mě bychom měli postupovat tak, jak je standardní v civilizovaných zemích. Pro nás je nepřijatelné, aby byl ve vládě člověk, který je trestně stíhán.

Má to nějaké ale? Nějakou podmínku, za které by to třeba bylo i schůdné? Třeba ve snaze vyhnout se vládě, kde by byla SPD nebo komunisté?

Já osobně určitě nebudu ve vládě, ve které bude sedět trestně stíhaný člověk. To je jednoznačné a žádné „ale“ tady neexistuje.

To znamená, že pro vás tedy není nepřijatelné hnutí ANO, ale ANO se stíhaným předsedou a prvním místopředsedou?

Vylučujeme vládu s KSČM nebo s SPD nebo vládě, která na nich bude závislá. Ani do současné končící vlády jsme nevstupovali s nějakou radostí nebo proto, že bychom se do ní těšili. Ostatně z našich 14 poslanců bylo třináct nových, všichni členové vlády byli noví. Tehdy jsem v nadsázce říkal, že sice nevíme, kde jsou ve sněmovně záchody, ale půjdeme do vlády. Situace byla tehdy jednoduchá. Buď jsme mohli do vlády nastoupit my, nebo by do ní v nějaké formě vstoupili komunisti nebo Úsvit. A to byla silná motivace. Nemám preference, s kým bych chtěl ve vládě sedět, to je vždy věcí toho, jak se rozdají karty. Je důležité, jak která vláda bude vypadat. Myslím, že my jsme dokázali, že naše funkce v ní byla velmi důležitá, byli jsme stabilizující faktor mezi dvěma stranami, které se spolu hádaly. Co je ale podstatné, je to, že budeme pouze ve vládě, která bude jednoznačně deklarovat prozápadní orientaci a bude hájit institut liberální parlamentní demokracie.

Objevuje se spekulace, že nejpravděpodobnější variantou je nyní pokračování dosavadní koalice. V takovém případě by se pravděpodobně ANO a ČSSD vzájemně nechtěli pustit na vnitro. Stáli by lidovci o toto ministerstvo?

Vždy se díváme na to, co je ve prospěch České republiky. Pokud by tady byla taková potenciální koalice, což je nyní spekulace, tak jsme připraveni. Lidovci už v mnoha případech přišli s konstruktivním řešením, aby se věci odblokovaly. Pakliže by bylo úhelným kamenem ministerstvo vnitra, tak samozřejmě ano. Právě ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany by měl mít někdo, u nějž je záruka, že je nebude zneužívat k mocenskému boji. A to u KDU-ČSL nehrozí.

U ANO nebo ČSSD takové zneužití hrozí?

To jsem neřekl. Ale v případě, že by mohli být koaliční partneři navzájem znejistění, tak u nás mají jistotu, že to nebudeme používat proti nikomu.

O jaký resort lidovci vyloženě stojí? Často zmiňujete vznik nového ministerstva pro IT, ale to by bylo přece jen záležitostí časově náročnější...

Je to otázka priorit, když bude politická vůle, může být hotové relativně rychle. Pro nás jsou všechny rezorty důležité a je to vždy věcí koaličního jednání.

Jasně, ale o co byste stáli nejvíc?

O všechno!

Dost úsilí jste věnovali vzniku ministerstva vědy. V jakém stavu jsou přípravy?

Zákon je připraven v mašličkách, příští vláda jej může vzít a je jen otázka politického rozhodnutí, jak to bude pokračovat. Dlouhodobým cílem by měl být vznik ministerstva pro vědu, vysoké školy a informatiku, což dává smysl. Když se podíváte na strukturu zemí, které jsou nejvíce inovativní a jsou ekonomicky závislé na práci s vysokou přidanou hodnotou, pak mají mít takové věci i své ministerstvo.

Patří právě inovace nebo moderní technologie mezi priority vaší strany?

Naší hlavní prioritou je česká rodina. Chceme pokračovat v úspěšné prorodinné politice. Za poslední tři roky se v Česku zvýšila porodnost, rodí se více druhých a třetích dětí, zvýšil se i počet uzavřených sňatků. Jsem přesvědčen, že to je tím, že lidé cítí větší jistotu při zakládání rodin a přijímání dětí do rodiny. Třeba jenom letos zůstane díky nám rodinám v kapsách 5,5 miliardy korun – a to nikoliv na dávkách, ale na slevách na dani pro pracující rodiče. Ve zvyšování slev na dani pro pracující rodiče chceme pokračovat. Jedinou dávkou, kterou si myslíme, že je potřeba posílit, je porodné, protože si na něj nízkopříjmoví pracující rodiče nesáhnou, dosáhnou jen ti nejchudší.

Jak se s odstupem času díváte na ukončenou spolupráci se Starosty. Byla to chyba?

Po odvolání ministra Babiše se dramaticky snížil potenciál koalice, což jsme nemohli čekat. Té práce, které jsme nad tím strávili, nelituji, s Petrem Gazdíkem jsme daleko větší kamarádi než před tím, sblížili jsme i s kolegy v Královéhradeckém kraji. Je velká škoda, že nám preference nevycházely. Nabídli jsme Starostům, ať jdou na naše kandidátky za stejných podmínek, nebyli by podřízení nebo vazalové KDU-ČSL. Starostové byli zklamaní a rozhodli se jít sami. A my jsme nehodlali akceptovat jejich zkušenost s TOP 09, protože já nejsem Miroslav Kalousek a nejsme TOP 09. Respektuji to, ale je to podle mě škoda.

Jaká byla vaše reakce na to, když těsně po rozpadu průzkumy začaly ukazovat, že byste na desetiprocentní hranici dosáhli?

Takové nebyly, pracovalo se v nich s potenciálem. Není důležitý stav v daném okamžiku, ale trend a naše interní průzkumy ukazovaly, že se stabilně držíme mezi šesti a sedmi procenty bez jakékoliv dynamiky nahoru. Naši voliči nám zůstali věrní, neukazovali se tam ale ti od Starostů. Možná by to dopadlo, ale riskovat, aby to skončilo jako v Polsku, kde propadly hlasy koalice a je tam jednobarevná vláda, to se nám nechtělo.

Se Starosty velmi dobře spolupracujeme v Senátu, po volbách bych je chtěl oslovit s tím, že bychom udělali strategickou dohodu, jak ji lidovci měli už s ODA nebo Unií svobody. V tom vidím velkou perspektivu do budoucna.

Co byste řekl voličům, kteří zvažovali volit právě koalici. Proč mají volit lidovce a ne starosty?

Protože budou mít jistotu, že my se tam dostaneme.

Jste si tím jistý?

Není důvod si to nemyslet. Žádný průzkum neukazuje, že bychom se nedostali. Pohybujeme se pořád mezi šesti sedmi procenty a nás průzkumy vždy trochu podsekávají. Je spousta nerozhodnutých voličů, chceme jim ukázat, že jsme sázkou na jistotu a rozumnou volbou. Většinou je to tak, že lidovci mnoha lidem zbyli jako taktická volba nebo volba posledního. A na to jsme připraveni.

Jeden nejmenovaný politolog říká, že když nevíte koho volit, volte lidovce, že to je stará poučka…

Ano, tak to je. Taktických voličů není málo. Naše interní průzkumy ukazují, že teoreticky největší šance máme u voličů vysokoškoláků. Zřejmě je to tím, že to jsou právě lidé, kteří volí takticky.

Budete se právě na ně soustředit v poslední fázi kampaně? Už jste sám zmínil, že preference se stabilně pohybují mezi šesti sedmi procenty, což znamená, že stagnujete.

Stagnujeme během celých čtyř let ve vládě. To ale znamená, že nám jsou naši voliči věrní. Teď je čas zamířit na ty nerozhodnuté. Říct jim, že s námi mají jistotu, že podpoříme českou rodinu. Připravujeme důchodovou reformu. Vždycky budeme těmi, kdo bude stabilizovat politickou scénu, bránit extrémům, budeme vymezení proevropsky. Jsem schopný se dostat do Bílého domu, několikrát ročně sedím u jednoho stolu s Angelou Merkelovou, Jean-Claudem Junckerem, Viktorem Orbánem, Donaldem Tuskem. Mluvím s nimi na přímo, formálně i neformálně. Lidi si můžou být jistí, že vždycky budeme stát na straně lidských práv, dokázali jsme, že se nebudeme klanět ani Číně ani Rusku a zároveň máme i nějakou odvahu. To, že není něco populární, neznamená, že do toho nepůjdeme. Nenechali jsme se zastrašit ani znechutit komunisty kvůli česko-německému usmiřování.

Pořád doufám, že voliči rozhodnou tak, že se bude moct postavit prozápadní, demokratická vláda, která bude zárukou stability a prosperity. Možná, že to nepůjde, možná budou předčasné volby, nikdo nevíme, co se stane, jestli se tam dostane pět nebo deset stran. Je to mnoho proměnných, ale u nás je jistota, jak se budeme chovat.

Nedaří se vám mířit na mladé, je to i tím, že se vám nepodařilo zbavit mantry kostelní strany?

Jsou stereotypy, které trvají. I ve volebním štábu CDU mi říkali, že stereotypy působí desítky let. Nás volí lidé spíš starší, zkušenější, protože k některým hodnotám dozrávají později. Na druhou stranu máme i mladé lidi, kteří nás podporují. Sterotypem je i to, že si nás lidé spojují se zemědělstvím. Přitom jsme víc jako 15 let neměli ministra zemědělství. Dlouhodobé stereotypy fungují a obtížně se s nimi bojuje i v jiných zemích. Máme dvě mládežnické organizace s několika sty lidí a spoléháme na ně. Pomoct může i to, že jsme aktivní na sociálních sítích, protože tihle lidé jsou velmi aktivní a zapálení. Prvovoliči jsou specifičtí.

Máte specifický humor. Jak lidé reagovali na vaše prohlášení, že pes neumírá, ale chcípne? Trápí vás to zpětně?

Nenapsal jsem, že chcípl, napsal jsem, že uhynul. Ve své knize Na život píšu, že je vcelku zajímavá doba, protože se posouvají významy slov. Knihu četlo na dvacet tisíc lidí a nikdo se neozval. Ale na sociálních sítích jsou trollové. Na druhou stranu mám i spoustu pozitivních ohlasů.

Dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsem seděl na potítku a kolega řekl, že kráva umře a byl důrazně napomenut zkoušejícím. Neznám žádnou odbornou literaturu, která by říkala, že prasátko umře. To, že se z toho udělala taková pseudokauza, svědčí o tom, že na mě nic nemají. Nehrozí mi kriminál, nejsou za mnou kauzy s privatizací, z ministerstev, z minulosti. Se slečnou jsme si to vysvětlili. Trvám na tom, že odborný výraz je uhynout, ale omluvil jsem se jí, protože se kvůli tomu někteří lidé vrhli i na ní. Nadávali jí. A to jsem skutečně nechtěl.

Teď k těm reálným kauzám. Jak si vysvětlujete, že kolem předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je kauz už dost, dokonce i obvinění, ale pořád si udržuje zhruba 27 procent voličů? Proč strategie proti Babišovi nefunguje?

Tuhle strategii jsem nikdy nevyznával, antibabiš pro mě není program. Navíc když se podíváte, kdo je hlavní antibabiš a jak mu vycházejí preference, tak se ukazuje, že to moc nefunguje. Záleží také na tom, kdo to říká a jak je důvěryhodný. Ten, kdo kritizuje, nakonec může kritizovanému pomoct. Lidi si řeknou: Jo, když to říká on, no tak to asi nebude pravda. Částečně je to proto, že kolem hnutí ANO funguje kult osobnosti a už to má pseudonáboženské parametry. Jsou rockové hvězdy, které také nejsou zrovna vzorem a v extázi lidi bijí hlavou o zem.

Jaký výsledek pro vás bude vyloženě neúspěch?

Mám to pořád stejné. Vždycky si dávám za cíl mít lepší výsledek než v těch posledních volbách. To se nám za těch sedm let pořád daří.

Znamenal by horší výsledek něco pro vás?

Předstoupím před celostátní konferenci, dám zprávu a bude záležet na jejich názoru. Ale věřím tomu, že výsledek bude lepší.

A co by se stalo, kdybyste se v sobotu 21. října v sedm večer dozvěděl, že máte 4,99?

To se nestane.