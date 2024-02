Alkáči versus HHC. Když se do popředí dostávají byznysové zájmy a pokrytectví

Názor

Už je to nějaký čas, co jsem potkal jednoho o půl generace mladšího známého, který mi zaníceně vysvětloval, že on je sice občasný hulič, ale v žádném případě alkáč. Tedy že si čas od času zapálí brko s marjánkou, ale zato si nenaleje do hlavy pět škopků piva za večer nebo nevyžahne dvě sedmičky šedé rulandy.