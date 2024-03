Co je vlastně bezpečnostní hrozba? Pokud to nevíte, můžete o tom hlasovat

Dění ve sněmovně teď ukázalo, že jistým konstruktem může být i téma bezpečnostní hrozby. Ale též položilo otázky. Je jasné, co je to bezpečnostní hrozba? Lze ji přesně definovat? Nebo záleží na osobních postojích, sympatiích a personifikacích? Platí-li druhé, tím snadněji se o tom dá diskutovat a hlasovat. A jak to dopadá, viděli jsme na záběrech ze sněmovny.

Držet linii, nebo informace?

Takže znovu. Co je to bezpečnostní hrozba? Lze ji zakotvit do zákona? Matematicky modelovat a potom prohlásit za přesně stanovenou? Odhlasovat sněmovní většinou? V praxi to bývá spíše souboj narativů, jak se s oblibou říká.

Ukázky nabízí poslední století. Po roce 1918 nový stát pokládal za bezpečnostní hrozbu návrat Habsburků na trůn ve Vídni, leč skutečné ohrožení přišlo z Německa. Po roce 1945 jsme pokládali za hrozbu německý revanšismus, leč skutečné ohrožení přišlo od domácích stalinistů s podporou Moskvy. Po roce 1989 jsme za hrozbu pokládali sovětský revanšismus (Janajevův pokus o puč) a skutečné ohrožení přišlo o třicet let později opravdu z Moskvy, jenže z imperiální.