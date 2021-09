Boj o princip korýtka. Šéf činohry Špinar je talentovaný režisér, ale nezvládá své ego

Nevzpomínám si, že by za posledních třicet let český divadelní režisér dostal takový prostor v médiích jako nyní on. Stačí si ty výstupy zběžně projet a vyskočí poměrně přesný obraz celé záležitosti, která se za tři měsíce z DAMU přelila do Národního divadla a zase zpět. A také z nich krystalizuje plastický obraz Daniela Špinara.