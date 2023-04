Názor

Republikánští voliči i politici jsou čím dál tím větší izolacionisté. V praxi se to dá doložit jejich skepsí k další podpoře Ukrajiny smrtícími zbraněmi a obavami z takzvané eskalace konfliktu. S proruskostí, za kterou je to v českých médiích často vydáváno, to samozřejmě nemá nic společného.