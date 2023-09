Evropské automobilky si už dlouho stěžují, že nemohou při výrobě elektroaut konkurovat čínským výrobcům, které podporuje tamní vláda. Zároveň mají potíže s expanzí na čínský trh a podobné je to i na dalším obřím trhu, v USA, kde americká vláda dotuje vlastní výrobce. Teoreticky by to vyřešily evropské dotace.