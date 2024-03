Názor

Bojíte se války? Nejen té na Ukrajině, hlavně toho, v co by mohla vyústit. To je otázka fatální, z hlediska občana podléhající vyšší moci. Ale jsou i otázky přízemnější, leč osobně hmatatelnější. Bojíte se o bydlení? Nejen toho, že v Česku se získává hůře než jinde v EU, ale i návrhu, který v úterý schválil Evropský parlament. Do roku 2030 mají být všechny novostavby v EU klimaticky neutrální a do roku 2050 všechny budovy s výjimkou památek či kostelů.