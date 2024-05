Konkrétně jde o to, že evropské hospodářství má růst v budoucnu rychleji, evropské výrobky by měly být konkurenceschopnější, ochrana přírody a klimatu nesmí snížit životní úroveň, Evropa by měla být více vidět a slyšet a všichni Evropané by se měli mít lépe. Což je skvělý program a chceme vidět toho smělce, který by proti němu protestoval.