Máme, co si zasloužíme. Dvacet let úspěchů i neúspěchů EU

Ve skutečnosti ale tato otázka postrádá smysl. Možnost nevstoupit prakticky nebyla na stole. Chtěli to všichni: čeští politici (ve své naprosté většině), česká veřejnost a koneckonců i samotná EU. Vyhnout se vstupu prakticky nedalo – přičemž toto konstatování neberte jako stížnost ani jako vyjádření úlevy s odstupem času.

Bilancování oněch dvaceti let je překvapivě jednoduché. Velkým úspěchem českého členství v EU je vše, co je spojeno se svobodou. Konkrétně volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Nikdo neteskní po pasových kontrolách před vstupem do schengenského prostoru.

Pamětníci si mohou vybavit, že ještě začátkem 90. let jsme museli žádat o vstupní víza před cestou do většiny západních zemí, včetně sousedního Německa. Nyní my sami jsme Západ pro občany východoevropských států.