HAMPEJS: Královská zpověď s divnou pachutí

PRAHA Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Harry a Meghan udělali interview s Oprah Winfreyovou. Bylo srdceryvné. Chvílemi mi bylo opravdu líto Meghan, když vyprávěla o tom, jak nemohla unést tlak médií, že chtěla spáchat sebevraždu. Stejně tak a možná více Harryho, který se ocitl mezi mlýnskými kameny.

Harry šel vlastně proti celé své rodině a to navzdory tomu, že na něm bylo vidět, jak má všechny opravdu rád. Hlavně babičku královnu. Vše gradovalo, spousta zlé krve. A když se začali bavit o tom, že palác řešil, jakou barvu kůže bude mít syn Archie, nebylo mi z toho nejlíp.



V hlavě mi ale zvonil novinářský zvonek, když Meghan začala naznačovat, že Archie nemá titul princ, protože má v sobě černošskou krev. Ten kluk na to nemá nárok, protože pravidla (protokoly Jiřího V. z roku 1917) říkají, že na to mají nárok pouze „děti a vnuci“ panovníka a případně potomci prvorozených. Proto je princ George (syn prince Williama), ale není princ Archie. Stejně tak nemá právo na policejní ochranu, na což si stěžovala vévodkyně Meghan. Kvůli stejným pravidlům, ne protože „může mít jinou barvu kůže“. Titul princ a s ním spojené výhody by navíc Archie Mountbatten-Windsor (současné jméno potomka prince Harryho) mohl získat ve chvíli, kdy na trůn usedne princ Charles po smrti královny Alžběty. Bude totiž vnukem panovníka.

Moderátorka Oprah tohle neví, nedoptá se. Proto nemám rád rozhovory, kde zpovídající nezná kontext.

A to jsou jen věci, kterých jsem si všiml na první dobrou. Možná jich tam bylo víc, které jsem přehlédl. Najednou pak člověk přestává upřímné zpovědi věřit a začne si klást otázky, co za tím je? K čemu to je? Komu to pomůže? A proč tohle vlastně dělají, když jejich cílem bylo uniknout tlaku médií. Nevím. Ale z celého rozhovoru zbyla divná pachuť.