Rozhovor až za 9 milionů dolarů. Televize odvysílá v neděli interview prince Harryho a Meghan s Oprah Winfreyovou

V případě připravovaného rozhovoru oblíbené moderátorky Oprah Winfreyové se známým párem nepůjde o laciné povídání. Jak píše list The Wall street Journail, americká CBS zaplatí licenční poplatek v hodnotě 7 až 9 milionů dolarů za odvysílání očekávaného interview.

V rámci dohody televize s produkční společnosti Harpo Productions, kterou vlastní zmíněná Winfreyová, platí také to, že CBS má právo odvysílat rozhovor i jinde ve světě. Ve Velké Británii bude rozhovor k vidění o den později, tedy v pondělí.



Televizní síť si na oplátku účtuje 325 000 dolarů za 30 sekund reklamního času během pořadu. Jde o dvojnásobek ceny vysílacího času, než je v tomto období běžné.

Mluvčí prince Harryho a Meghan Markleové sdělila, že pár za poskytnutí interview neobdrží žádnou finanční kompenzaci. Zájem o rozhovor narostl poté, co televize zveřejnila krátké upoutávky.

V poslední v pátek zveřejněné ukázce Oprah Winfreyová vzpomíná na to, když v roce 2018 před královským sňatkem Markleové zavolala s žádostí o rozhovor, Meghan v té době slušně odmítla se slovy, že na to není vhodná doba.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh