Další kontroverze v královské rodině. Meghan obvinila Buckinghamský palác ze lží. Sama je nařčena ze šikany

Napětí mezi britskou královskou rodinou a chotí prince Harryho, americkou herečkou Meghan Markleovou, znovu narůstá. Má to přitom hned několik důvodů. Patrně hlavním z nich je médii propíraný a očekávaný rozhovor známého páru s Oprah Winfreyovou, který by měl být odvysílán v USA tuto neděli.



Emoce vzbuzují i britská média. Deník The Times s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že Meghan šikanovala své podřízené a někteří kvůli tomu museli odejít ze zaměstnání. „Vévodkyně je zarmoucena tímto posledním útokem na její osobu, zejména jako někdo, kdo se sám stal terčem šikany,“ uvedl mluvčí Markleové pro CNN s tím, že jde o kampaň založenou na dezinformacích.



Zástupci Buckinghamského paláce reagovali slovy, že královská rodina netoleruje a ani nebude tolerovat šikanování nebo pronásledování na pracovišti. „Naše personální oddělení prozkoumá okolnosti uvedené v článku (The Times),“ stálo v prohlášení.

Ve světle těchto událostí navíc vyšla již druhá upoutávka na zmiňovaný rozhovor s proslulou Oprah Winfreyovou. V klipu se Meghan vyjadřuje k tomu, proč se pár vzdal své role v královské rodině.

„Nevím, jak by mohli očekávat, že po celé té době budeme stále jen mlčet, jestliže Firma hraje aktivní roli v šíření lží o nás,“ řekla americká herečka. Slovem Firma přitom narážela na označení, kterým britská královská rodina sama sebe někdy charakterizuje. „A pokud je s tím spojeno riziko, že o něco přijdeme, myslím, že už jsme toho ztratili dost,“ doplnila.

“There’s a lot that’s been lost already.”



