HUDEMA: Brexit. Brexit! Brexit? Boris Johnson slaví vítězství, ale poloviční

PRAHA Velká Británie a Evropská unie se konečně dohodly na nové rozvodové smlouvě a Británie odejde na konci října z Unie. Brexit přesně, jak jsem slíbil, může teď tvrdit britský premiér Boris Johnson. Navíc jde o odchod po dobrém, v nějž už mnozí nedoufali. Jenže s šampaňským na oslavu šťastného konce rozluky je třeba počkat.

Záleží totiž na tom, zda se ve čtvrtek dojednanou smlouvu mezi Londýnem a Bruselem podaří premiérovi Johnsonovi prodat doma. Musí ji schválit britský parlament. A tam už dříve jiná, byť podle Johnsona méně výhodná smlouva s EU narazila. Nynější dohodu poslanci v sobotu schválí, tvrdí ovšem Johnson.

Uvidíme. Johnsonova Konzervativní strana nemá v parlamentu většinu a opírá se o malou severoirskou Demokratickou unionistickou stranu. Její poslanci jsou proti dohodě. Tvrdí, že oslabí svazek Severního Irska se zbytkem země. Což je do určité míry pravda. Johnson navíc nemá jistou podporu všech poslanců své vlastní strany. Zejména těch, kteří si přejí rychlý a rázný brexit, tedy přetrhání všech vazeb na Unii. Čili to, co Johnson slíbil udělat do konce měsíce a díky čemuž se stal letos v červenci ministerským předsedou.

Podle dojednané smlouvy totiž i po vystoupení z Unie zůstanou dočasně na britských ostrovech platit unijní pravidla. Minimálně do začátku roku 2021, ale spíš déle. Británie bude muset dodržovat unijní předpisy, jen ztratí právo o nich rozhodovat. A aby to bylo ještě lepší, Johnson slibuje velkolepou dohodu o volném obchodu mezi Velkou Británií a Unií. Tak širokou, že vlastně předpokládá, že se Británie zbaví rozhodování o vlastní celní politice. Přitom obnovení suverenity v této oblasti bylo jedním z Johnsonových argumentů pro brexit.

Pokud se tohle Johnsonovi podaří vysvětlit poslancům jako tvrdé bouchnutí dveřmi za členstvím v EU, je to politický génius. Měli bychom mu to přát, protože tím, kdo by na tom vydělal, by byla Evropa. Včetně České republiky.