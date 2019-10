Máme novou brexitovou dohodu, oznámili premiér Johnson i šéf eurokomise Juncker

Brusel Británie a Evropská unie se dohodly na podmínkách brexitu. Informovali o tom ve čtvrtek na twitteru předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker i britský premiér Boris Johnson. Juncker nový dokument označil za „spravedlivý a vyvážený“. Podle britského ministerského předsedy jde o dohodu, kterou jeho země „získává zpět kontrolu“.

Podmínky odchodu Británie z Evropské unie musí ještě schválit britský parlament, kde je hlasování plánováno na sobotu, i Evropský parlament. O věci dnes bude jednat summit Evropské unie.



„Máme skvělou novou dohodu, která nám vrátí kontrolu (nad Velkou Británií) – nyní by měl parlament dokončit brexit do soboty, abychom se mohli posunout k dalším prioritám vlády, jako jsou náklady na život, národní zdravotnický systém, násilné zločiny a naše životní prostředí,“ napsal na Twitter premiér Boris Johnson.

"When there is a will, there is a deal - we have one! It's a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that the European Council endorses this deal," wrote Jean-Claude Juncker.

„Když je chuť, je i dohoda – my ji máme! Je to férová a vyrovnaná dohoda pro EU a UK a je to svědectví o našem odhodlání dosáhnout výsledků. Doporučím Evropské radě, aby tuto dohodu podpořila,“ napsal Jean-Claude Juncker a přiložil i znění dohody.



欄 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It's a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal.

V Bruselu se v posledních dnech diskutovalo převážně o technických podrobnostech týkajících se postavení Severního Irska po brexitu a hlavně režimu na severoirské hranici.

Jde o záležitost, kterou německá diplomacie nazvala „řešením kvadratury kruhu“. V případě brexitu jde o to, že Severní Irsko (jako součást Spojeného království) by po odchodu země z EU sice opustilo evropskou celní unii, ale na jeho území by zůstala platná pravidla pro volný pohyb zboží jako v rámci EU. Irský ostrov by se stal „zónou jednotné regulace“.

Neshody ještě ve středu odpoledne panovaly na tom, kdo by měl pravomoc nad dodržováním „hraničního“ režimu. Kontroly by zřejmě probíhaly přímo ve firmách, z velké části elektronicky, případně v přístavech či přímo na Irském moři; ve hře jsou i náhodné kontroly vozidel „v blízkosti hranice“. Brusel žádal, aby tyto kontroly byly v pravomoci unijního soudu.

Spory se vedly také o výjimkách pro malé a střední firmy, které by mohly být z kontrolního režimu vyňaty; takových je však v Severním Irsku většina a při uplatnění širokých výjimek by ujednání ztratilo smysl. Neshody se ale vyjednavačům ve čtvrtek podařilo překonat.

Britští poslanci mají poslední slovo

Jakoukoli dohodu sjednanou mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií ještě musí schválit britský parlament. Ten by se měl – v případě, že závazný text bude do té doby na stole – předběžně sejít v sobotu a klíčovým úkolem premiéra Borise Johnsona je, aby k pozitivnímu hlasování přesvědčil i poslance severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Právě zákonodárci DUP vyjadřují největší obavy z toho, aby brexitovým ujednáním nevznikla de facto celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Ve čtvrtek ráno navíc DUP oznámilo, že i v případě dosažení dohody ji nepodpoří.