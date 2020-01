HUDEMA: Čínská smrt. Na epidemie platí hlavně pravdomluvnost

S novým rokem přišla i nová světová hrozba. Potenciálně smrtelný virus, který se objevil v čínském městě Wu-chan, teď míří do dalších zemí. K jeho rozšíření přitom přispěli čínští soudruzi, kteří udělali chybu. Chybu, kterou si nemůžeme dovolit příliš často opakovat.

Neoznámili totiž okamžitě, když to zjistili, že může jít o novou nákazu koronavirem a ani to, že se rozšiřuje a je nebezpečná. Na čínském internetu úřady zcenzurovaly zmínky o nemoci a úředníci i státní odborníci svorně tvrdili, že vlastně o nic nejde. Že se dá nakazit jen od zvířat, speciálně mořských potvor na místním trhu, a že nemoc není moc nebezpečná.



Jenže pak vyšly s pravdou ven. Oznámily, že virus přeskakuje z člověka na člověka, několik lidí zemřelo a nakazilo se i několik zdravotníků ošetřujících nakažené. Expert Wang Kuang-fa, který tvrdil, že virus je pod kontrolou, oznámil, že jím onemocněl. Zdravotníci v ochranných oblecích hledají nemocné v letadlech, aby se virus nerozšířil, a snaží se nákazu izolovat. Už je ale pozdě. Virus se rozšířil po Číně, do Japonska, Jižní Koreje a USA a je asi jen otázkou dní, kdy se objeví v Evropě. Připomíná to trochu knihu Mor od existencialisty Alberta Camuse, kdy prefekt nemocí zasaženého města také nejprve odmítá uznat vážnost situace, aby ji přiznal, až když už se vymkla kontrole.

Přitom i v Číně věděli, že rychlé přiznání výskytu nemoci, její závažnosti, varování ostatních a vyslání lékařského personálu s patřičnými ochrannými prostředky na místo výskytu infekce dnes rozhoduje o tom, kolik lidí nakonec zemře. Ukázalo se to například na epidemii eboly nebo třeba u nemoci SARS.

Omezit rozšiřování nemoci, když už se rozjíždí epidemie, je totiž téměř nemožné. Po planetě se totiž neustále přesouvají možné zdroje nákazy, ať již jde o lidi, zvířata, či zboží. A neprodyšné uzavření hranic by totiž v současném ekonomicky provázaném světě způsobilo jednotlivým zemím podstatné hospodářské škody, a tak s tím vlády váhají. Naštěstí ale není třeba hned propadat panice. S velkou pravděpodobností koronavirus z Wu-chanu není onou odborníky dlouho očekávanou nákazou podobnou španělské chřipce, která po první světové válce skolila desítky milionů lidí. Je to jen varování, že příště je třeba přiznat barvu hned. Jinak může být pozdě a i to nynější zaváhání bude stát pár mrtvých.