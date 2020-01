HUDEMA: ČSSD jako asociál. Strana si naběhla se superhrubou mzdou

PRAHA Život v koaliční vládě není pro malé strany žádná selanka, a tak se musí odlišit od svého velkého partnera. Ukázat jiný názor, zaujmout voliče. Ovládali to kdysi třeba lidovci nebo ODA. Ovšem i tahle zdánlivě jednoduchá strategie se musí umět. Protože jinak můžete dopadnout v očích veřejnosti jako škodič a asociál, který okrádá vlastní voliče. Jako se to teď povedlo sociálním demokratům.



Socialisté neustáli vládní diskusi o zrušení takzvané superhrubé mzdy. Systému, který se blíží rovné dani a na výplatnici zaměstnanci ukazuje kromě jeho hrubé mzdy i odvody zaměstnavatele státu. Což mu umožní si připomenout, že platí docela vysoké daně, a také to, že je platí i z odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Což jsou vlastně také daně, takže kromě daní z výdělku platíme navíc i daně z daní.

ČSSD opakovaně tvrdí, že chce superhrubou mzdu zrušit, už od jejího zavedení v roce 2008. Ovšem ne teď, když to navrhuje hlavní vládní strana – ANO. Zdůvodňuje to tím, že způsob, jakým ji chce ministryně financí Alena Schillerová za ANO zrušit, by připravil státní rozpočet o 25 miliard korun. A to by podle šéfa socialistů Jana Hamáčka byl pro stát problém. Jenže z pohledu voliče je 25 miliard dost nepředstavitelné číslo. Co si ovšem každý představí snadno, je těch pár stovek navíc k výplatě, které každému zaměstnanci v případě zrušení superhrubé mzdy slibuje ministryně Schillerová.

Socialisté najednou vypadají jako ti, kdo nechtějí dopřát pracujícím o trochu peněz navíc. Přitom právě ČSSD se v koaliční vládě dlouhodobě snaží ukázat, že jsou to socialisté, kdo přidává občanům státní peníze. Že to oni zvyšují rodičovskou a další dávky, že oni plánují zvýšení důchodů. Že přisypávání peněz voličům není jen zásluha hnutí ANO. Teď se ale najednou ČSSD stylizuje do role ochránce státní kasy. S tím, že erár by porazila ztráta zhruba 1,7 procenta jeho příjmů. O které se má notabene starat ministryně financí Schillerová z hlavní vládní strany ANO.