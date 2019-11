HUDEMA: Rozhádaní bratři. NATO se rozkládá, ale jen navenek

PRAHA Je Severoatlantická aliance před rozpadem? Skoro to tak vypadá. Americký prezident Donald Trump si stěžuje, že ostatní platí na společnou obranu málo, a chce snížit svůj příspěvek.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zapochyboval o platnosti amerických závazků a mluvil o „mozkové smrti“ Aliance. Turci nesouhlasí s plánem na obranu Pobaltí, pokud spojenci neoznačí jejich kurdské protivníky za teroristy. A uznávaný britský think tank oznámil, že Rusko má v Pobaltí převahu nad NATO, protože Alianci chybí děla i náboje. Samé problémy. Navíc se spolu představitelé jednotlivých zemí Aliance baví jen s obtížemi.



Až se sejdou příští týden v Londýně, aby pokračovali v letošních oslavách 70 let od založení NATO a zdůraznili jeho úspěchy, bude jejich diskuse o budoucnosti Aliance trvat jen tři hodiny. Pro jistotu, aby mezi nimi nedošlo k roztržce, sdělil listu Financial Times jeden z diplomatů, kteří setkání připravují. Vypadá to, že nikdy ještě nebylo hůř. Opravdu? Ne. Aliance už v minulosti přežila několik vážných krizí. Například když z jejích vojenských struktur odešla Francie a začala nadbíhat Sovětskému svazu. Nebo když se kvůli Kypru dostali na pokraj války její dva členové, Řecko a Turecko. Nakonec tu byla krize po konci studené války, kdy Aliance těžce hledala své vojenské poslání ve světě bez sovětského nepřítele a později ho s obtížemi nahradila „bojem proti terorismu“.

Teď nikdo z NATO nevystupuje, nikdo spolu nechce válčit a Aliance má opět svůj jasný cíl: obranu území svých stávajících členů. Zejména proti případnému útoku Ruska. Aliance se už nerozšiřuje, spíš se snaží sladit svoji politiku avojenské plány. I přes rozdílná vyjádření politiků, k čemuž má přispět isummit v Londýně. Místo diskusí tam má vzniknout skupina, která navrhne lepší politickou koordinaci. Zkrátka, NATO dnes sice vypadá jako spolek rozhádaných bratří, ale jeho členové si přesto uvědomují, že jsou jedna rodina amají společný cíl. A to není vůbec špatné. Marek Hudema