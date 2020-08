HUDEMA: Smrt kanceláře. Práce z domova změní města i zlozvyky manažerů

Po pandemii koronaviru možná zmizí některé výrazy. Například „kancelářské krysy“. Kanceláře se totiž zmenšují, lidí v nich ubývá a už jen realitní agenti, kteří se bojí o svou práci, naivně věří tomu, že se trh s kancelářskými prostorami ještě vzpamatuje.

Kanceláře ubudou – a to změní i naše města. Z centra zmizí prestižní firemní prostory, protože část podniků chce, aby jejich zaměstnanci pracovali z domova. A ještě víc to bude patrné u komplexních administrativních budov. Okolní kavárny, restaurace a tělocvičny přijdou o zákazníky a možná zavřou, pokud se tak už nestalo. Zároveň se začnou někteří lidé stěhovat. Práce z domova jim umožní bydlet místo v Praze u kanceláře třeba na chalupě na Šumavě. Změní se i poptávka po bytech a domech.

Dnes lidé chtějí třeba dětský pokoj či balkon, časem to může být hlavně pracovna. Avšak co je pro jednoho radost, je pro druhého hoře. Ne každý je schopen pracovat efektivně z domova a ne každý to chce. Přijde protitlak. Některé trápí třeba to, že po nich doma skáčou při práci jejich děti, další jsou nespokojeni s tím, že firma na ně přenáší část nákladů – ať už jde o elektřinu, topení, nebo připojení k internetu –, a někdo prostě „jen“ nedokáže doma oddělit práci od zbytku dne.

Nakonec se zřejmě najde kompromis. Větší části zaměstnanců firmy jejich náklady a „příkoří“ finančně vynahradí, protože se jim to vyplatí: firmy ušetří za kanceláře, navíc někteří zaměstnanci jsou doma produktivnější.



Kanceláře ale nezmizí úplně. Část lidí, zejména těch, kteří spolu něco složitějšího vymýšlejí, zůstane v menších prostorách. Odzvoní však velkým otevřeným kancelářím zvaným open space. Je to totiž ideální prostředí pro šíření infekce. Nikdo po nich ale nezapláče, zaměstnanci je nemilují a snižují pracovní výkon. Litovat jich bude jen pár manažerů, kteří cítili uspokojení při pohledu na desítky hřbetů svých podřízených na pracovišti. Jenže i ti se tohoto požitku radši vzdají než kvůli koronaviru zavřít firmu a přijít o prémie.