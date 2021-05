HUDEMA: Špinavý prachy. Energetická náročnost kryptoměn nezajímala ani Greenpeace

Praha Kryptoměnu bitcoin její kritici vždy považovali za špinavé peníze. Upozorňovali zejména na to, že ho pro placení na internetu používají různí kriminálníci. Problém bitcoinu je ale jinde.

Bitcoin jako měna podsvětí umožňující komukoliv se do něj zapojit a kazící tím celou společnost je spíš virtuálním strašidlem. Bitcoinové transakce jsou vysledovatelné svým způsobem víc než ty u „normálních“ měn. Nehledě na to, že za bitcoiny si sice na tak zvaném temném webu koupíte drogy, ale neobjednáte vraždu. Zatímco za dolary mimo web to jde.

Dolary ovšem na druhou stranu zase tak nedevastují životní prostředí, jak právě bitcoin. Ten je totiž ohromným žroutem elektrické energie. Na tak zvanou těžbu bitcoinů, tedy počítačové řešení matematických úkolů, které pak vedou k vytvoření nové kryptoměny, je potřeba za rok tolik elektrické energie, kolik jí spotřebuje celé Norsko či Nizozemsko.

Energeticky náročné je i placení bitcoiny. Pro srovnání, jedna transakce s bitcoiny, ať jakkoliv malá, spálí tolik elektřiny, kolik je potřeba na více než 400 tisíc plateb kartou Visa. Pár placení bitcoinem a elektrárny kvůli tomu vytvoří emise skleníkových plynů odpovídající cestě jednoho pasažéra letadlem do Ameriky.

Zajímavé je, že se o tohle, až do nedávného oznámení majitele automobilky Tesla Elona Muska, že jeho elektrovozy nebudou k prodeji za bitcoiny, téměř nikdo nezajímal. I některé ekologické organizace, např. Greenpeace, donedávna přijímaly dary v bitcoinech. Přitom Greenpeace i další ekologičtí aktivisté navrhovali kvůli snížení emisí skleníkových plynů omezit třeba leteckou dopravu. Nebylo by ale lepší omezit bitcoin? Většině lidí by určitě chyběl mnohem méně než létání.