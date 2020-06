HUDEMA: Špionské hrátky. Moskvu vypovězení diplomatů nebolí, spíš potěší

Praha V detektivce někdy přijde neočekávaný zvrat a to samé se teď stalo ve skutečnosti i v Česku v případu „muže s ricinem“. Ruského špiona, který měl plánovat vraždu tří pražských komunálních politiků. Vše je jinak. O vraždy nešlo, jen o nevraživost, ale Česko přesto rázně vyhošťuje dva ruské diplomaty. Aby ukázalo Moskvě svoji sílu a to, že s námi není legrace. Anebo je to celé úplně jinak?

Podle současné české oficiální verze na sebe dva ruští diplomaté v Praze, tedy přesněji řečeno dva špioni pod krytím ruské ambasády, vzájemně nevražili. Podřízený špion poslal českým tajným službám vymyšlený anonymní dopis, kde svého nadřízeného označil falešně za agenta zabijáka. Tím ho chtěl zdiskreditovat, nechat vykopnout z Česka a zaujmout jeho místo.

Zahltil české tajné služby, které tomu zpočátku věřily, zbytečnou prací, zesměšnil je a vyvolal diplomatickou roztržku poté, co informace o údajném ruském zabijákovi utekly do médií. Došlo k zhoršení rusko-českých vztahů, což si Česko nepřálo. A za to se teď rozhodla Praha oba ruské špiony vyhostit. Protože Moskva se k tomu neměla.



Oficiální verze ale vyvolává určité pochybnosti. Z historie sovětských tajných služeb, na které ty ruské navazují, víme, že závist mezi rozvědčíky bujela a že k udání nadřízeného nepřátelským úřadům docházelo. Pokud se to ale proláklo, následoval trest. Dotyčný byl minimálně odvolán domů, případně šel ke zdi, a pokud to byl opravdu velký zrádce, tak i zaživa do rozpálené pece. Že by nyní něco takového Moskva ponechala bez povšimnutí a dotyčný zůstal na svém místě, je podivné.

Ledaže by šlo o ruskou zpravodajskou hru nebo celá situace Moskvě vyhovovala. A opravdu, zdá se, jako by si vyhoštění svých špionů a další zhoršení česko-ruských vztahů Rusko z nějakých důvodů přálo. Už ostatně protestuje a chystá další eskalaci. Rázné české bouchnutí do stolu v tomhle světle najednou vypadá úplně jinak. Jako blamáž naší diplomacie i tajných služeb a pěkný náběh na ruské vidle. Marek Hudema