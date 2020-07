HUDEMA: Volby ve stínu viru. V USA pracuje epidemie za opozici, zatím

Praha Spojené státy jsou zemí nejhůř zasaženou pandemií nového koronaviru a má to i politický dopad. V průzkumech veřejného mínění se propadá popularita prezidenta Donalda Trumpa, který svou chaotickou politikou rozhodně nepřispěl k zastavení epidemie. Naopak rostou šance jeho vyzyvatele v prezidentských volbách Joea Bidena.

Na první pohled je vymalováno. Zatímco před epidemií měl Trump znovuzvolení téměř jisté, dnes je jeho pravděpodobnost podle průzkumů veřejného mínění někde mezi dvěma až deseti procenty. Trump sám dokonce nedávno propadl depresi, postěžoval si, že ho lidé nemají rádi, a připustil Bidenovo vítězství. Není divu. Boj s epidemií Trump nezvládá, nemocí covid-19 se postupně nakazilo 2,8 milionu Američanů, zemřelo jich okolo 130 tisíc. Ekonomika míří k dalšímu propadu, a navíc Trump zatím nemá žádný předvolební program a nikdo pořádně neví, co chce dělat v příštím volebním období.



Z toho těží Biden. Tomu se sice Trump vysmál, že vede neviditelnou politickou kampaň „ze sklepa“, ale zatím mu tahle sázka na to, že se prezident znemožní sám, vychází. Jenže do voleb jsou ještě čtyři měsíce a ledacos se může změnit. Přijdou televizní politické debaty, ve kterých Biden zrovna neexceluje. Navíc se může dostat na přetřes i jeho volební program. Ten je i podle Bidenových fanoušků neuskutečnitelný, protože slibuje kdeco, ale nezabývá se tím, jak to zaplatit. Ke všemu jsou v něm na USA radikální ekologické a sociální myšlenky, což může odradit konzervativní a starší voliče, již teď přebíhají od Trumpa k Bidenovi. Jenže levičáky to také nepřitahuje, protože Bidenův program je pro ně málo radikální.

Nakonec tak o výsledku voleb rozhodne „virus“ a ekonomika. Pokud epidemie rychle skončí, třeba díky objevení vakcíny, a hospodářství se začne vzpamatovávat, souboj o prezidentské křeslo může být ještě napínavý. Ale uměřeného kandidáta s realistickým programem a schopností řídit zemi v krizi v něm raději nečekejte.