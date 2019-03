KAIN: Hledání prezidenta. Čtyřletý rozjezd prezidentské kampaně je riskantní

Čtyři roky jsou v životě lidském dlouhá doba, během níž se naše osudy převrátí naruby a zase zpátky. V životě politickém je pak každý „lidský“ rok stoletím, během něhož se stane tolik věcí, že plánovat budoucnost se občas jeví jako ztráta času. Z tohoto pohledu se může zdát téma českých prezidentských voleb v roce 2023 jako nemístná futurologie.

Potenciální kandidáti, kteří dnes, ať již nahlas, nebo neoficiálně, připouští, že se na prezidentské klání připravují, mohou připomínat snílky. Vždyť nás čeká tolik událostí, jež mohou zcela překreslit mapu politických sil a voličských preferencí. Letos budou volby do Evropského parlamentu, v příštím roce volíme do Senátu a v přespříštím do Poslanecké sněmovny. Pak tu v roce 2022 máme opět volby do Senátu a teprve v roce 2023 budou voliči v Česku vybírat nového prezidenta. Nejen českou budoucnost bude navíc v následujících letech ovlivňovat i to, jak (ne)dopadne brexit, jakým směrem půjde vývoj v EU a samozřejmě i stav ekonomiky.

Vzhledem k tomu všemu se může zdát, že je trochu brzy na to, aby se jednotliví kandidáti začali chystat na „boj“ o Pražský hrad. Jenže je to přesně naopak. Poslední prezidentské volby jasně ukázaly, jak důležité je začít s přípravou včas, najít a nastolovat vlastní témata. Protikandidátům Miloše Zemana se to nepodařilo, byli pouze „Antizemany“ a to bylo pro většinu voličů v Česku málo. Že si to možní kandidáti na prezidentský úřad uvědomují, ukazuje i příklad rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, který s kolegy z univerzity nedávno spustil projekt Česko! A jak dál?. Prvním tématem byly dluhy, přičemž projekt odstartoval v exekucemi sužovaném Ústeckém kraji.



Pro českou politickou kulturu by bylo navýsost skvělé, kdyby kandidáti na prezidentský úřad včas zvedli ze země několik podobně zásadních témat pro budoucnost naší země a dokázali o jejich významu přesvědčit i voliče. Jinak hrozí, že se volby opět zvrhnou v bláznivou reality show, v níž se budou účastníci hádat o pseudotémata a zvítězí ten ukřičenější.