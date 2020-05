KAMBERSKÝ: Bude šéf Nejvyššího soudu hodný bílý kůň, vzdorný Thomas Becket, nebo jen šedá myš?

Špičky české justice komentují jméno nové hlavy českého soudnictví, Petra Angyalossyho, velmi překvapeně a velmi zdrženlivě.

Překvapivě proto, že jde o skutečně „nejvyššího soudce“, tedy špičku špiček a vrchní vrstvu na justiční smetaně. Ale o tomto pánovi nevědí justiční představení v podstatě nic. Nejlepší z nejlepších, a je takřka úplně neznámý. Pan Angyalossy nemá za sebou žádná známá rozhodnutí, žádné jasné názory.

Jen víme, že relaxuje jízdou na Harley-Davidsonu. A tak nejen my, veřejnost, ale ani ministryně spravedlnosti, ani šéfka Soudcovské unie, ani bývalí ministři či ministryně spravedlnosti netuší, kdo nastupuje do čela celé soudní soustavy. Nelze se proto divit spekulacím.

Jedna možnost je špatná. Hned při prvním brífinku se nový šéf soudu nechal slyšet, že mu funkci „nabídla prezidentská kancelář i pan kancléř“. Neobratnou formulací jen potvrdil obavy, že by opravdu mohl být mužem, jehož si pro své plány vybrali klíčoví muži Hradu: kancléř Vratislav Mynář a hlavní poradce Martin Nejedlý, svými nepřáteli přezdívaní „vlekař“ a „pumpař“. V tomto černém scénáři by se předsedou Nejvyššího soudu stal poslušný bílý kůň Miloše Zemana a jeho byznysových přátel, který bude manévrovat a manipulovat Nejvyšší soud tak, aby jeho rozsudky vyhovovaly Hradu a jeho spojencům.

Existuje samozřejmě mnohem optimističtější možnost, tedy že Miloš Zeman si jen chtěl prosadit svou a nechtěl udělat to, co mu radili lidé jako Pavel Rychetský či Marie Benešová, a chtěl si prostě jmenování užít bez jakýchkoliv postranních úmyslů. V této velmi optimistické variantě by Petr Angyalossy mohl překvapit naopak velmi pozitivně.

Mohl by se u něj projevit „paradox Tomáše Becketa“, kdy anglický král jmenoval svého přítele Tomáše arcibiskupem z Canterbury, ale ten se v nové funkci začal zastávat církve a svému králi se vzepřel. V této idylické variantě by Petr Angyalossy výrazně pomohl Nejvyššímu soudu a popřel veškeré spekulace o tom, jak emisaři z Hradu vyvíjejí na Nejvyšší soud tlak v klíčových otázkách.

Nejpravděpodobnější je ovšem třetí možnost: nový šéf Nejvyššího soudu Hradu sice nic předem neslíbil, ale trojice Zeman-Mynář-Nejedlý si vybrala muže nevýrazného, neprůbojného, slabého. Muže, který jim v ničem nebude křížit plány, v případě krize couvne a rozhodne nepůjde s politiky do ostrého sporu, tedy tak, jako se kdysi politikům důsledně vzpírala bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.

A to je podle všeho ten hlavní důvod, proč nebyl jmenován jasný favorit Robert Fremr, kterého doporučovala jak Marie Benešová, tak i její úplný ideový opak Brožová. Roberta Fremra doporučovala takřka celá česká justice, jde o člověka s obrovským respektem i mezinárodním renomé. Mužem, který byl soudcem Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu i místopředsedou Mezinárodního trestního soudu.

Ale toho si Miloš Zeman nevybral, naopak jmenoval do čela justice neznámou „soudní myš“, která dokonce i ta práva vystudovala dálkově. A za celou kariéru nenapsala žádné právní publikace. Ano, takového muže vybral prezident Miloš Zeman. Ptáme-li se, proč zrovna jeho, odpoví nám hlava parlamentní republiky velmi zvláštně: „Rozhodl jsem tak, jak jsem rozhodl“.

V jediném známém rozhovoru Petr Angyalossy pravil: „Práce soudce vyžaduje vysoký morální kredit a nelze opominout, že soudcem není člověk jen v soudní budově, ale čtyřiadvacet hodin denně.“ Nezbývá nám než upřímně doufat, že z jeho strany jde o mnohem víc, než o úplně prázdnou frázi.