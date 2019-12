KAMBERSKÝ: Vzhůru, soudruhu. Robert Šlachta míří tam, kde už dávno je

Praha Není v této zemi mnoho lidí, kteří by vzbuzovali tak silné a rozporné reakce. Krom politiků jako Miloš Zeman, Andrej Babiš či Václav Klaus bychom našli jen pár jmen – a mezi nimi bezpochyby bývalého policistu a bývalého celníka Roberta Šlachtu. Pro jedny neúplatný strážce zákona, jenž se nebojí vůbec nikoho a ničeho a odhalil korupci přímo na Úřadu vlády.

Pro druhé ambiciózní snažílek, který místo toho, aby se věnoval pančování lihu (což měl jako šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na starosti), tak se v touze po mediální slávě vrhl do špinavé politické hry. Šlachtovi fanoušci dodnes oslavují, že sťal hlavu korupční hydře. Odpůrci trpce dodávají: máme zcela zbytečných 47 mrtvých z metanolové aféry, ale hlavně, že se vyšetřují kabelky Jany Nečasové (dříve Nagyové). A tak dále, až do úplného vyčerpání obou znesvářených stran.

Zkrátka a dobře: spor o Šlachtu je v posledku sporem o pojetí politiky i význam trestního práva. A i kdybychom přijali za své obě argumentační linie, tedy že Robert Šlachta je zároveň odvážný a neúplatný policajt a zároveň naivka, který se ve svém jakobínství nechal zamotat do velkého politického převratu, spor o Šlachtu tím nezmizí.

Dotyčný nyní odešel od celní správy a říká, že by chtěl nadále „sloužit státu“. Je to poměrně zvláštní: kdyby chtěl opravdu sloužit státu, mohl stále pracovat jako elitní policista v elitní Národní centrále proti organizovanému zločinu. Ale od policie odešel právě ve chvíli, kdy se jeho útvar slučoval s jiným. Jinak řečeno: sloužit ano, ale jen když já budu šéf. Otázka dneška pak zní: míří Robert Šlachta do politiky, chce být, dejme tomu, ministrem vnitra?

Možná by se dalo říci, že to je jediné, na čem by se mohli jeho příznivci i odpůrci shodnout: Běžte do politiky, Roberte! Jedině „lid, jenž je zdrojem veškeré státní moci“ může říci, zda touží po takové spravedlnosti, kde jsou drobné ženy eskortovány v policejním medvědovi, kde se pod záminkou vyšetřování spiknutí odposlouchává intimní život premiéra a kde se o půlnoci zatýkají generálové rozvědky kvůli překročení pravomoci.