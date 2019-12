KAMBERSKÝ: Také milujete Klause juniora?

Chlívek má pro p. t. čtenáře malý politický test: držíte v politice palce Tomiu Okamurovi? A držíte v politice palce Václavu Klausovi mladšímu? Jestli chcete odpovědět na obě otázky záporně, tak se vás Chlívek pokusí usvědčit z nerozumného uvažování: bojíte-li se otevřeného rasismu pana Okamury, musíte fandit demagogiím juniora.

Společnost Median oznámila volební preference za měsíc listopad. Nic nového pod sluncem, přesto jsou sumarizace výzkumníků docela inspirativní. „Dlouhodobý trend preferencí rozděluje scénu do pěti kategorií.“ První skupinu nazvali dominující, v ní je ANO. Druhou pojmenovali soupeřící o pozici nejsilnější opoziční strany: Piráti, ODS. V třetí grupě jsou partaje nad hranicí vstupu do sněmovny, tedy SPD, ČSSD, KSČM, čtvrtou skupinu tvoří strany oscilující kolem hranice smrti, tedy STAN, TOP 09, KDU-ČSL a pátou kolonku tvoří strany, jež by se do českého sněmu nedostaly: Trikolóra, Zelení, Svobodní a další. Zajímavé je, že od voleb se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Až na jednu věc: „SPD Tomia Okamury je stranou s nejvýraznějším poklesem volebních preferencí od voleb.“ Naopak roste Trikolóra rodiny Klausových, na účet Okamury.

Je to pro velmi jemné intelektuály krutá zpráva, ale život není fér: musíte, přátelé, držet palce V. K. jr.

U politiky zkusíme výjimečně zůstat. Je tu totiž věc, která je takřka nepochopitelná: lidí, kteří nesnáší Andrej Babiše, je výrazně více než jeho fanoušků. Má-li premiér zhruba třicetiprocentní podporu, je tu zhruba sedmdesát procent lidí, kteří jej nemusejí – a přesto je už šestým rokem klíčovým hráčem české politiky, z toho dva roky premiérem.

Řekněme to ještě ostřeji: voličů ODS, Pirátů, STAN, lidovců a TOP 09 jsou skoro dva miliony, voličů ANO jen milion a půl. Demokratická opozice má tedy o třetinu větší podporu než Babiš, ale neumí ji přetavit v poslanecké mandáty. Raději se drolí na pět až sedm slabých partiček.

Tento týden ve sněmovně jsme viděli další tvář této bezmoci: strany se trumfovaly, která Babiše hlasitěji odsoudí – jako by svět byla sněmovna, a co je „tam někde venku“, je vůbec nezajímalo.

Pravda je krutá, milé partaje: sebeostřejšími výrazy ve sněmu se Babiše nezbavíte. Chcete-li se mu konečně dostat na kobylku, musíte vylézt ze sněmovny, jít za lidmi a vyhrát volby. Společně jste mnohem silnější než on. Jestli skutečně chcete zlořečeného Babiše porazit, měli byste na vítězství začít makat už teď. Volební kampaň začíná za rok a půl.

Skončíme ošklivým bonmotem: Zatímco malé strany se zabývají Babišem, Babiš se zabývá voliči. Výsledkem je, ze Babiš má voliče a strany mají Babiše.