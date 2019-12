KAMBERSKÝ: K soudu? Ano! Důležitější než Čapí hnízdo je střet zájmů

Politikou fascinovaná část republiky řeší už několik let Čapí hnízdo, ačkoli je čím dál méně pravděpodobné, že by někdy skončilo pravomocným odsouzením. Státní zástupce J. Š. navrhl stíhání zastavit, jeho nadřízený M. E. se s tím ztotožnil a ten nejvyšší P. Z. teď říká: v tuto chvíli nelze ani zastavit, ani obžalovat.

Můžeme si sice představovat, že i tak Andrej Babiš skončí za mřížemi, ale šance na takové finále je hodně nízká. Premiéra řádově více ohrožuje kritika střetu zájmů, která přichází z Bruselu. A tato debata by nás měla zajímat násobně více: dle jakých pravidel se tu bude vládnout?

Nástup Babiše otevřel před českou společností zcela nové otázky: Jak si poradit s byznysmeny v politice? Jak dosáhnout toho, aby funkce nezneužívali ve svůj obchodní prospěch? Parlament proto přijal takzvaný Lex Babiš, dle kterého se firmy, v nichž mají podíl členové vlády, nesmějí ucházet o veřejné zakázky, nesmějí žádat o dotace, nesmějí usilovat o investiční pobídky; politici ani nesmějí vlastnit média. A tak Babiš svůj byznys převedl do svěřenských fondů, o jejichž chodu nerozhoduje, a zdánlivě byli všichni šťastní. Až do chvíle, než v létě 2018 EU přitvrdila ve svých regulích o střetu zájmů. Tehdy české úřady dost možná trestuhodně zaspaly – a důsledky sklízíme dnes v podobě hrozby vracení dotací.

Brusel dnes vidí českého premiéra stále ve střetu zájmů a staví jej před velmi tvrdou volbu: premiér, nebo dotace pro bývalou firmu? Svěřenské fondy, do nichž vložil svůj byznys, euroúředníkům nestačí, protože Babiš může mj. odvolávat správce fondu a má tak zájem na jejich prosperitě. Toto je pro premiéra bolestivá věc: udělal vše podle českých zákonů, nikdo mu to tady nevytýkal, a Bruselu to najednou nestačí?

Nejjednodušší by bylo, kdyby firmu buď prodal, nebo odešel z vlády. Leč ani k jednomu se zjevně nechystá – ostatně, v Česku je jen jediný člověk, který by si mohl Agrofert koupit (a to už by byl nejbohatší Čech opravdu příliš veliký).

A tak se Česko možná bude ohledně auditů bránit soudně. Taková pře s Bruselem bude úmorná, ale svým způsobem by byla i očistná. Smysl soudů je totiž v „nalézání práva“, a stojí li proti sobě dva právní názory, je to jen soud, kdo může suché paragrafy aplikovat na unikátní situaci. A to by vposledku mělo být zájmem Babiše i opozice: aby tu vládlo právo a střet zájmů byl jednou provždy vyřešen.