Robert Šlachta odchází z Celní správy. Mám k tomu své důvody, uvedl

PRAHA Po osmadvaceti letech v uniformě se rozhodl zřejmě nejznámější detektiv v Česku skončit ve státních službách. Poslední tři roky byl Robert Šlachta zástupce šéfa Generálního ředitelství cel. V letech 2008 až 2016 velel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), a to až do jeho zániku v rámci policejní reorganizace.

„Oznámilo se to ráno na poradě vedení, že Šlachta k 30. listopadu odchází do civilu,“ potvrdil informaci LN důvěryhodný zdroj z bezpečnostních složek. Ještě minulý týden přitom Šlachta prezentoval spolu s Milanem Poulíčkem, ředitelem Generálního ředitelství cel výroční zprávu. Ta popisovala výsledky sekce pátrání, kterou Šlachta u celníků vybudoval.

„Mám k tomu své důvody, ale sdělím je, až skončím služební poměr, což bude po 1. prosinci. V současné době to nelze komentovat, protože jsem stále příslušníkem ozbrojeného sboru. Nesouvisí to ani to s financemi, mým zařazením na Celní správě ani s kauzami. Slyšel jsem už nějaké nesmysly, že je to kvůli vojákům, ale to tak v žádném případě není. Dospěl jsem k tomu spolu s svým náměstkem,“ řekl LN samotný Šlachta.

V Celní správě skončí i se svým náměstkem Tomášem Sochrem, rovněž bývalým detektivem ÚOOZ. Šlachta vyloučil, že by po odchodu do civilu pracoval pro soukromou sféru. Detaily spojené s budoucností prý oznámí až v prosinci.