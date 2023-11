Schwarzenberg: Muž 17. listopadu

„Muži 28. října“ byli puntičkářsky vzato jen Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný a Šrobár. Ale šířeji nahlíženo k nim nepochybně patří veličiny jako Masaryk, Beneš či Štefánik. Ti, kteří byli 28. října 1918 ještě v exilu, ale tehdejší éru svobody definovali.

Totéž platí o Schwarzenbergovi. Definoval polistopadovou éru podobně jako Havel či Klaus, každý po svém, každý trochu jinak, ale dohromady to dávalo smysl. Schwarzenberg to okořenil osobním i rodovým nadhledem, důstojností i laskavostí, aniž by slevil ze svých konzervativních hodnot, jako je úcta ke vzdělání, pravdě, víře či lásce. Jistě, tehdy ještě nebyl v módě dnes tolik omílaný výraz rozmanitost, ale právě on ukázal krásný příklad rozmanitosti. Ukazoval ho celých 34 let.