KLESLA: Kavárníci a kobliháři. Arogance velkoměsta vůči regionům se nám vymstí

Celá aféra kolem Andreje Babiše mladšího je účelovka a kampaň s jediným cílem – aby nám mohl Čunek v klidu zastřelit chudáka medvěda! Vtip, který se aktuálně šíří z východní Moravy, pěkně ilustruje rozdíl v přístupu k politickým strkanicím, otřesům i bouřím mezi velkými městy v čele s Prahou a regiony.

Zatímco jedni demonstrují a na sociálních sítích si omlouvají vyhazování květin do koše, druzí si z toho všeho dělají spíše legraci. Jistě, na jedné straně jde do velké míry o tradičně politicky angažované mladé lidi, hlavně vysokoškoláky studující právě ve městech, ve kterých se i snáz svolává dost lidí, aby naplnili náměstí. Je to ale i relativně velká skupinka intelektuálů a obecně občansky aktivních velkoměšťáků hanlivě označovaná jako „pražská kavárna“. Na straně druhé to ale neznamená, že by obyvatele regionů politika vůbec nezajímala a především – nejsou nijak horší či méněcenní.



Právě rozdělování na eticky vyspělé velkoměsto a morálně opožděný venkov, který zbaští každou koblihu, je nebezpečnější než jakákoliv eskapáda předchozího, současného nebo příštího premiéra. Binární vidění světa, dělení na „my a oni“ apředevším arogantní opovrhování těmi, kdo netráví večery po kavárnách, barech a klubech hlubokými debatami o tom, jak změnit svět k lepšímu, ale sedí třeba u televize, se vymstí především elitám. Ať už jsou reálné, nebo samozvané. První podobné příznaky se objevily po zvolení Donalda Trumpa, kdy „skuteční liberálové“ dokazovali, že jeho voliči jsou prostě hloupí a nevzdělaní. Dnes se pak i u nás ozývají hlasy, že je „lidu“ potřeba navrátit hodnoty. Pražáků, kteří přijedou vysvětlovat to správné vidění světa, se kdekoliv v Česku i na Moravě jistě nemohou dočkat.



Před „kulturou nesmiřitelnosti“ a „politiky, kteří svou sílu čerpají z rozdělení země, stejně jako se bájní upíři živí lidskou krví“ varoval v e-mailu příznivcům k 17. listopadu dokonce iJan Čižinský. Ikona pražské kavárny a starosta hipsterské Letné. Dobře si uvědomuje, že reakcí na aroganci může být volba protistrany, která na ni ráda poukáže a využije ji. Prvním krokem k volebnímu úspěchu je uvědomit si, že pokud někdo považuje vyhození květin od prezidenta a premiéra do koše za vandalství, není hned nutně horší člověk než já.